TP-Link Tapo C545D kombinuje duální 2K kameru s inteligentním sledováním

redakce
Včera
Doba čtení: 2 minuty

TP-Link Tapo C545D
Autor: TP-Link
TP-Link rozšiřuje nabídku venkovních bezpečnostních kamer o model Tapo C545D. Novinka využívá duální čočku s širokoúhlým objektivem a pohyblivým teleobjektivem, podporuje inteligentní detekci osob, vozidel a domácích zvířat a je navržena pro celoroční venkovní provoz.

TP-Link Tapo C545D je venkovní bezpečnostní kamera určená pro dohled nad domem, zahradou, garáží nebo firemním objektem. Konstrukce zařízení vychází z kombinace dvou objektivů, které umožňují současné sledování širokého prostoru i detailního výřezu sledované scény.

Širokoúhlý objektiv s úhlem záběru 165° monitoruje rozsáhlou oblast, zatímco 6mm teleobjektiv poskytuje detailní pohled na vybrané místo. Teleobjektiv je otočný a při detekci pohybu se automaticky natáčí směrem k pohybujícímu se objektu, čímž omezuje vznik slepých míst a zvyšuje pravděpodobnost zachycení klíčových událostí.

Oba objektivy zaznamenávají obraz ve 2K rozlišení 2304 × 1296 pixelů. Kamera je vybavena infračerveným přísvitem s dosahem až 30 metrů a podporuje také barevné noční vidění, což zajišťuje čitelný obraz ve dne i v noci a usnadňuje rozpoznání obličejů, registračních značek nebo dalších detailů.

Součástí výbavy je inteligentní detekce založená na umělé inteligenci, která rozlišuje osoby, domácí zvířata a vozidla. Při detekci pohybu kamera odesílá upozornění v reálném čase a současně zaměřuje teleobjektiv na sledovaný objekt pro detailnější záznam.

Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku
Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku
Tapo C545D nabízí flexibilní možnosti připojení k síti prostřednictvím Wi-Fi nebo kabelového Ethernetu. Záznamy lze ukládat lokálně na microSD kartu s kapacitou až 512 GB nebo do cloudového úložiště Tapo Care, což umožňuje přizpůsobit způsob archivace podle potřeb uživatele.

Kamera je vybavena vestavěným mikrofonem a reproduktorem pro obousměrnou komunikaci. Ovládání, nastavení detekčních zón i přehrávání záznamů probíhá prostřednictvím mobilní aplikace Tapo, která je dostupná pro operační systémy Android a iOS v českém i slovenském jazyce.

Zařízení je určeno pro venkovní použití a splňuje krytí IP66. Odolává dešti, prachu i sněhu a je navrženo pro provoz v teplotním rozsahu od −30 °C do 60 °C, což umožňuje jeho celoroční nasazení v různých klimatických podmínkách.

Dostupnost a cena
Venkovní bezpečnostní kamera TP-Link Tapo C545D je dostupná na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 2 899 Kč.

Zdroj: TP-Link

