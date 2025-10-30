Channeltrends  »  Novinky  »  TP-Link Tapo C610 KIT je kamera se solárním panelem a funkcí otáčení a naklápění

TP-Link Tapo C610 KIT je kamera se solárním panelem a funkcí otáčení a naklápění

redakce
Včera
Doba čtení: 1 minuta

TP-Link Tapo C610 KIT
Autor: TP-Link
Společnost TP-Link uvádí Tapo C610 KIT, venkovní bezpečnostní kameru v sadě se solárním panelem. Kamera nabízí detailní 2K QHD rozlišení, barevné noční vidění a chytrou detekci osob. Díky funkci otáčení a naklápění dokáže pokrýt široký prostor a solární napájení zajišťuje nepřetržitý provoz bez složité instalace a nutnosti častého dobíjení či výměny baterií.

Kamera je dodávána se solárním panelem Tapo A201, který umožňuje nepřetržitý provoz kamery bez nutnosti připojení k elektrické síti. Stačí přibližně 45 minut přímého slunečního svitu denně, aby kamera fungovala po celý den. Panel využívá monokrystalické křemíkové články pro vysokou účinnost i při omezeném slunečním svitu. Integrovaná dobíjecí baterie s kapacitou 6700 mAh zajistí spolehlivý provoz kamery i během období se sníženým slunečním svitem.

Tapo C610 KIT nabízí 360° horizontální otáčení a 130° vertikální naklápění, takže dokáže monitorovat velký prostor bez nutnosti instalace více kamer. Díky funkci automatického sledování kamera sleduje pohybující se osoby či objekty.

Díky vysokému 2K QHD rozlišení (2304×1296 px) poskytuje kamera ostrý a detailní obraz, ve kterém je snadné rozpoznat osoby, vozidla či jiné objekty. Pro spolehlivé sledování v noci je vybavena barevným nočním viděním s dvěma integrovanými reflektory, které dokáže zobrazit scénu až do vzdálenosti deseti metrů.

Tapo C610 KIT využívá umělou inteligenci pro detekci osob a pohybujících se objektů, čímž minimalizuje falešné poplachy způsobené větrem nebo pohybem stromů. K dispozici jsou světelné a zvukové alarmy, které mohou efektivně odradit narušitele.

Kamera i solární panel splňují certifikaci IP65, což zajišťuje odolnost proti dešti, sněhu, prachu a slunečnímu záření. Provozní teplota od –20 °C do 45 °C umožňuje použití po celý rok.

Veškeré záznamy lze ukládat na microSD kartu až do 512 GB nebo do cloudového úložiště Tapo Care s možností šifrovaného přístupu a 30denní historie. Správa kamery, přehrávání záznamů i sdílení s dalšími členy domácnosti probíhá přes mobilní aplikace Tapo (v češtině i slovenštině).

Vestavěný mikrofon a reproduktor umožňují obousměrnou komunikaci s návštěvami, kurýry či členy domácnosti. Kamera je kompatibilní s Amazon Alexa, Google Assistant a Samsung SmartThings, což umožňuje hlasové ovládání a integraci do automatizovaných scénářů chytré domácnosti.

Zdroj: TP-Link

