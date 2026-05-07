TP-Link uvádí Deco PX10, hybridní mesh systém s Wi-Fi 6 a Powerline

Společnost TP-Link představila mesh systém Deco PX10, který kombinuje Wi-Fi 6 s technologií Powerline. Řešení je určeno pro stabilní pokrytí domácnosti a nabízí rychlosti až AX1500 i přenos dat přes elektrické rozvody.

Model Deco PX10 je navržen jako hybridní mesh systém, který rozšiřuje možnosti domácí konektivity kombinací bezdrátové sítě a technologie Powerline. Ta umožňuje přenos dat prostřednictvím elektrických rozvodů, takže jednotlivé jednotky mohou komunikovat i v místech, kde Wi-Fi signál běžně naráží na překážky, jako jsou silné zdi nebo vícepatrové dispozice.

Zařízení podporuje standard Wi-Fi 6 a nabízí dvoupásmový provoz s celkovou rychlostí až AX1500. V pásmu 5 GHz dosahuje rychlosti až 1201 Mb/s, zatímco v pásmu 2,4 GHz až 300 Mb/s. Díky tomu je systém vhodný pro domácnosti s vyšším počtem připojených zařízení, včetně chytrých televizorů, počítačů nebo prvků chytré domácnosti.

Technologie Powerline využívá standard HomePlug AV2 a umožňuje přenos dat rychlostí až 1000 Mb/s. Kombinace bezdrátového a kabelového přenosu pomáhá zajistit stabilní připojení i v náročnějších podmínkách, kde samotná Wi-Fi síť nemusí být dostatečně spolehlivá.

Jednotky Deco spolupracují v rámci jednotné mesh sítě s jedním názvem, což umožňuje plynulé přepínání zařízení mezi jednotlivými body bez výpadků připojení. Technologie TP-Link Mesh optimalizuje komunikaci mezi jednotkami a zajišťuje konzistentní výkon napříč celou domácností.

Systém je dále vybaven technologií AI-Driven Mesh, která analyzuje provoz sítě a automaticky upravuje její nastavení podle aktuálních podmínek. Tím pomáhá optimalizovat výkon a stabilitu připojení bez nutnosti manuálních zásahů.

Každá jednotka nabízí tři gigabitové WAN/LAN porty s automatickou detekcí, což umožňuje připojení zařízení vyžadujících kabelové spojení. Součástí je také bezpečnostní platforma HomeShield, která poskytuje ochranu sítě, rodičovskou kontrolu a přehled o připojených zařízeních.

Instalace a správa probíhá prostřednictvím mobilní aplikace TP-Link Deco, která uživatele provede nastavením a umožňuje řízení celé sítě, včetně nastavení priorit provozu nebo vytvoření oddělené sítě pro hosty.

Dostupnost a cena
TP-Link Deco PX10 je dostupný na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 6 299 Kč.

Zdroj: TP-Link

