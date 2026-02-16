Channeltrends  »  Novinky  »  TP-Link uvádí kompaktní Wi-Fi 7 router TL-WR3602BE pro domov i cestování

TP-Link uvádí kompaktní Wi-Fi 7 router TL-WR3602BE pro domov i cestování

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

TP-Link TL-WR3602BE
Autor: TP-Link
Dvoupásmový Wi-Fi 7 router TL-WR3602BE spojuje výkon moderní bezdrátové technologie s kompaktním a přenositelným provedením. Novinka je určena pro domácnosti, menší kanceláře i uživatele na cestách, kteří požadují stabilní a rychlé připojení bez ohledu na místo použití.

Model TL-WR3602BE přináší podporu nejnovější generace Wi-Fi 7 a nabízí kombinovanou rychlost až 3,6 Gb/s. V pásmu 5 GHz dosahuje rychlosti až 2 882 Mb/s, zatímco pásmo 2,4 GHz poskytuje až 688 Mb/s. Vyšší propustnost a nižší latence zajišťují plynulé streamování ve vysokém rozlišení, stabilní online práci i bezproblémové připojení většího počtu zařízení současně.

Pokročilé technologie Wi-Fi 7 zlepšují efektivitu využití spektra a stabilitu přenosu dat i v prostředí s vyšším síťovým zatížením, například v bytových domech, kancelářských budovách nebo hotelích. Router tak zvládne každodenní provoz bez výpadků a zpomalení.

Kromě bezdrátového připojení nabízí TL-WR3602BE také kvalitní kabelovou výbavu. K dispozici je 2,5Gb/s WAN port pro vysokorychlostní internetové připojení a gigabitový LAN port pro přímé připojení počítače, televize nebo jiného síťového zařízení. USB 3.0 port umožňuje připojení externího úložiště pro sdílení souborů v síti nebo využití USB modemu.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Velkou předností routeru je jeho flexibilita. Podporuje až sedm provozních režimů, včetně klasického režimu routeru, přístupového bodu, zesilovače signálu, klienta, hotspotu, USB tetheringu a připojení přes 3G/4G USB modem. Díky tomu lze zařízení snadno přizpůsobit různým scénářům – od domácí sítě až po mobilní kancelář na cestách.

Napájení přes USB-C zvyšuje mobilitu zařízení. Router lze napájet nejen ze síťového adaptéru, ale také z notebooku nebo powerbanky, což ocení uživatelé při cestování, práci v terénu nebo při dočasném výpadku elektřiny.

Z hlediska bezpečnosti router podporuje moderní šifrování WPA3, které zajišťuje vyšší ochranu proti neoprávněnému přístupu do sítě. Nechybí ani podpora VPN technologií OpenVPN a WireGuard, což umožňuje bezpečné vzdálené připojení k domácí nebo firemní síti.

Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku
Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku
0:00/

Správa zařízení je jednoduchá prostřednictvím mobilní aplikace TP-Link Tether nebo webového rozhraní. Uživatelé mohou snadno nastavovat parametry sítě, spravovat připojená zařízení, aktualizovat firmware či upravovat bezpečnostní nastavení bez složité konfigurace.

Kompaktní rozměry a univerzální výbava dělají z modelu TL-WR3602BE praktické řešení pro ty, kteří hledají moderní Wi-Fi 7 router s vysokým výkonem, širokými možnostmi využití a snadnou přenositelností.

Cena a dostupnost

TP-Link TL-WR3602BE je na českém trhu dostupný za doporučenou maloobchodní cenu 2 799 Kč.

Zdroj: TP-Link

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném