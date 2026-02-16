TP-Link uvádí kompaktní Wi-Fi 7 router TL-WR3602BE pro domov i cestování

- Výrobce: TP-Link
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 2 799 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/wifi-router/tl-wr3602be/
Model TL-WR3602BE přináší podporu nejnovější generace Wi-Fi 7 a nabízí kombinovanou rychlost až 3,6 Gb/s. V pásmu 5 GHz dosahuje rychlosti až 2 882 Mb/s, zatímco pásmo 2,4 GHz poskytuje až 688 Mb/s. Vyšší propustnost a nižší latence zajišťují plynulé streamování ve vysokém rozlišení, stabilní online práci i bezproblémové připojení většího počtu zařízení současně.
Pokročilé technologie Wi-Fi 7 zlepšují efektivitu využití spektra a stabilitu přenosu dat i v prostředí s vyšším síťovým zatížením, například v bytových domech, kancelářských budovách nebo hotelích. Router tak zvládne každodenní provoz bez výpadků a zpomalení.
Kromě bezdrátového připojení nabízí TL-WR3602BE také kvalitní kabelovou výbavu. K dispozici je 2,5Gb/s WAN port pro vysokorychlostní internetové připojení a gigabitový LAN port pro přímé připojení počítače, televize nebo jiného síťového zařízení. USB 3.0 port umožňuje připojení externího úložiště pro sdílení souborů v síti nebo využití USB modemu.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Velkou předností routeru je jeho flexibilita. Podporuje až sedm provozních režimů, včetně klasického režimu routeru, přístupového bodu, zesilovače signálu, klienta, hotspotu, USB tetheringu a připojení přes 3G/4G USB modem. Díky tomu lze zařízení snadno přizpůsobit různým scénářům – od domácí sítě až po mobilní kancelář na cestách.
Napájení přes USB-C zvyšuje mobilitu zařízení. Router lze napájet nejen ze síťového adaptéru, ale také z notebooku nebo powerbanky, což ocení uživatelé při cestování, práci v terénu nebo při dočasném výpadku elektřiny.
Z hlediska bezpečnosti router podporuje moderní šifrování WPA3, které zajišťuje vyšší ochranu proti neoprávněnému přístupu do sítě. Nechybí ani podpora VPN technologií OpenVPN a WireGuard, což umožňuje bezpečné vzdálené připojení k domácí nebo firemní síti.
Správa zařízení je jednoduchá prostřednictvím mobilní aplikace TP-Link Tether nebo webového rozhraní. Uživatelé mohou snadno nastavovat parametry sítě, spravovat připojená zařízení, aktualizovat firmware či upravovat bezpečnostní nastavení bez složité konfigurace.
Kompaktní rozměry a univerzální výbava dělají z modelu TL-WR3602BE praktické řešení pro ty, kteří hledají moderní Wi-Fi 7 router s vysokým výkonem, širokými možnostmi využití a snadnou přenositelností.
Cena a dostupnost
TP-Link TL-WR3602BE je na českém trhu dostupný za doporučenou maloobchodní cenu 2 799 Kč.
Zdroj: TP-Link