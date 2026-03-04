TP-Link uvádí nástěnný přístupový bod Omada EAP775-Wall

- Výrobce: TP-Link
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 6 299 Kč
- Více informací: https://www.omadanetworks.com/cz/business-networking/omada-wifi-wall- plate/eap775-wall/
EAP775-Wall podporuje standard Wi-Fi 7 (802.11be) v třípásmovém provedení se šesti prostorovými streamy a nabízí kombinovanou rychlost až 9,3 Gb/s. Konkrétně jde o 5765 Mb/s v pásmu 6 GHz, 2882 Mb/s v pásmu 5 GHz a 688 Mb/s v pásmu 2,4 GHz. Vysoká propustnost umožňuje bezproblémové streamování videa ve vysokém rozlišení i současné připojení velkého množství klientských zařízení.
Moderní technologie jako Multi-Link Operation (MLO), 4K-QAM a Multi-RUs přispívají ke snížení latence a vyšší stabilitě sítě, což je zásadní zejména v prostředích s vysokou hustotou uživatelů. Přístupový bod je proto vhodný pro hotely, kanceláře, rezidenční projekty, učebny i zasedací místnosti.
Zařízení je navrženo ve formátu nástěnné jednotky, kterou lze instalovat na standardní samostatnou elektroinstalační krabici bez nutnosti dodatečné kabeláže. Součástí balení je přetíratelný kryt umožňující sladění s interiérem. Diskrétní provedení doplňuje integrovaný bezpečnostní zámek proti odcizení, který chrání investici zejména ve veřejných prostorách.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Portová výbava zahrnuje dva 2,5GbE porty (jeden s PoE+/PoE++ vstupem a jeden rozšiřující) a tři gigabitové porty. Dva z nich mohou fungovat jako 802.3af PoE Out nebo jeden jako 802.3at PoE+ Out, což umožňuje napájet další zařízení, například IP telefony či kamery, přímo přes síťovou infrastrukturu. Samotný přístupový bod je napájen prostřednictvím PoE (802.3at/bt), takže není nutný samostatný napájecí adaptér.
EAP775-Wall nabízí pokrytí až 100 m² a podporu více než 380 současně připojených klientů. Umožňuje vytvořit až 24 SSID (8 na každém pásmu) a podporuje funkce jako seamless roaming, band steering, airtime fairness a QoS (WMM) pro optimalizaci výkonu a uživatelského komfortu.
Z hlediska zabezpečení zařízení podporuje WPA3-Personal i WPA3-Enterprise, detekci Rogue AP, VLAN, filtrování MAC adres a captive portál. Přístupový bod lze spravovat samostatně přes webové rozhraní nebo centralizovaně prostřednictvím platformy Omada SDN, a to z cloudu či lokálního kontroléru. Podpora Omada Mesh a seamless roaming zajišťuje stabilní připojení i při pohybu uživatelů mezi jednotlivými AP.
Dostupnost
TP-Link Omada EAP775-Wall je na českém trhu dostupný za doporučenou maloobchodní cenu 6 299 Kč.
Zdroj: TP-Link