Společnost TP-Link Systems se sídlem v Irvine v Kalifornii uvedla novou verzi své platformy pro centralizovanou správu podnikových sítí Omada Network V6.0. Novinka je navržena pro profesionální nasazení v prostředích MSP, instalačních firem a podnikových IT oddělení, kde je klíčová stabilita, rychlá diagnostika a přehledná správa rozsáhlých sítí.
Hlavní změnou je přepracované uživatelské rozhraní rozdělené do pěti základních sekcí – Přehled, Topologie, Wi-Fi, Klienti a Provoz. Správci mají k dispozici ucelený pohled na stav sítě, vytížení infrastruktury i chování koncových zařízení. Grafické nástroje, jako jsou mapy hustoty přístupových bodů nebo teplotní mapy síťového provozu, usnadňují identifikaci přetížených oblastí a plánování dalšího rozvoje infrastruktury.
Součástí nové verze je také sekce Health Monitoring, která automaticky vyhodnocuje stav zařízení, přístupových bodů, klientů i jednotlivých lokalit. Systém dokáže upozornit na slabý signál, rušení, neobvyklé chování klientů nebo přetížené uzly, což umožňuje řešit potenciální problémy ještě před jejich dopadem na koncové uživatele.
Rozšíření se dočkalo i topologické zobrazení sítě. Omada Network V6.0 nyní poskytuje detailní pohled na síťovou strukturu včetně VLAN, stavu linek a historie událostí. Správci mohou snadno identifikovat offline zařízení nebo prvky s nestandardním chováním, což výrazně urychluje diagnostiku a provozní kontrolu.
Platforma přináší zjednodušené postupy konfigurace. Nastavení VLAN lze nově provést v několika krocích a hromadná správa portů usnadňuje práci v instalacích s vyšší hustotou síťových prvků. K dispozici je také portová diagnostika se zobrazením aktuálního stavu v reálném čase.
Omada Network V6.0 nabízí pokročilé nástroje pro optimalizaci a zabezpečení sítí, včetně analýzy RF spektra, optimalizace Wi-Fi kanálů, podpory QoS, IGMP Snooping nebo izolace VLAN. Tyto funkce umožňují detailní řízení datového provozu a segmentaci sítě podle konkrétních provozních potřeb.
Společně s platformou byla uvedena také aktualizovaná mobilní aplikace Omada App 5.0. Ta přináší modernizované rozhraní, rychlejší odezvu a možnost sledovat stav sítě, reagovat na výstrahy a provádět základní změny konfigurace přímo z mobilního zařízení.
Omada Network V6.0 je navržena pro projekty všech velikostí – od menších firemních sítí až po rozsáhlé instalace v podnicích, školství, hotelnictví, retailu nebo průmyslových areálech. Platforma podporuje cloudovou správu i lokální provoz, což umožňuje flexibilní nasazení podle konkrétních požadavků organizace.
Dostupnost
Platforma TP-Link Omada Network V6.0 je dostupná pro hardwarový, softwarový i cloudový kontroler. Aktualizace je již k dispozici pro nové i stávající instalace v rámci ekosystému Omada SDN.
