TP-Link uvádí switche Omada IES2×x s podporou PoE++ pro průmyslové sítě

- Výrobce: TP-Link
- Servis: podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Více informací: https://www.omadanetworks.com/cz/business-networking/omada-switch-industrial/
Switche řady IES2×x jsou navrženy pro provoz v extrémních podmínkách a jsou certifikované pro elektromagnetickou kompatibilitu a odolnost proti rázům, vibracím a volnému pádu. Robustní hliníkové tělo bez ventilátorů zajišťuje tichý chod, i v prostředí s teplotami od –40 °C do 75 °C.
Díky ochraně proti přepětí 6 kV a redundantnímu 1+1 DC napájení minimalizují riziko výpadků. Přes relé kontakty lze připojit externí alarm, který upozorní na výpadek napájení nebo odpojení některého z LAN portů. Snadnou instalaci zajišťuje možnost montáže na DIN lištu nebo na zeď.
Uživatelé mohou vybírat ze čtyř modelů podle svých potřeb. IES210GPP nabízí deset gigabitových portů s podporou PoE++ napájení až 60 W na port podle standardu 802.3bt a celkovým rozpočtem 240 W. Model IES206GPP přináší šest gigabitových portů a PoE rozpočet 120 W.
Pro prostředí, kde není požadováno napájení přes síťový kabel, jsou k dispozici varianty IES208G s osmi porty a IES206G se šesti porty. Každý z modelů je osazený také dvěma SFP sloty pro připojení k optické síti, která přináší delší dosah, galvanické oddělení prvků a odolnost proti rušení. Všechny modely podporují L2 funkce jako VLAN, QoS, IGMP Snooping či STP/RSTP pro zajištění stabilní a bezpečné sítě. Především v kamerových systémech pak najde uplatnění rozšířený dosah PoE až 250 metrů, automatické obnovení PoE nebo izolace portů.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Nové switche je možné spravovat buď samostatně přes webové rozhraní, nebo centralizovaně prostřednictvím Omada kontrolerů, včetně bezplatného cloudového řešení Omada Central Essentials. Díky tomu lze budovat jednotné, flexibilní a škálovatelné sítě. Správci sítě ocení také možnost vzdálené správy prostřednictvím mobilní aplikace Omada.
Součástí uceleného řešení jsou také nové gigabitové SFP moduly řady ISM, které rozšiřují možnosti nasazení v náročném prostředí. Díky teplotnímu rozsahu od –40 °C do 85 °C jsou vhodné pro venkovní i průmyslové aplikace. K dispozici je modul ISM311LM pro multimodová vlákna s dosahem do 550 m, modul ISM311LS pro singlemodová vlákna až na 20 km a dvojice WDM transceiverů ISM321A-20 a ISM321B-20 pro přenos po jednom vlákně až na 20 km. Všechny modely podporují digitální diagnostiku (DDM) a jsou kryté pětiletou zárukou.
Kombinace průmyslových switchů Omada IES2×x a optických modulů ISM vytváří ucelenou platformu pro výstavbu stabilních, bezpečných a flexibilních sítí. TP-Link tak přináší profesionálním zákazníkům řešení, které je připravené obstát i v těch nejnáročnějších podmínkách a zároveň nabídnout dlouhodobou spolehlivost.
Klíčové vlastnosti TP-Link Omada průmyslových switchů:
• Odolné hliníkové provedení bez ventilátorů, rozsah teplot –40 °C až 75 °C
• 6 kV přepěťová ochrana
• Redundantní 1+1 DC napájení
• Montáž na DIN lištu / na zeď
• Podpora VLAN, QoS, IGMP Snooping, STP/RSTP
• Rozšířený dosah PoE až 250 m a automatické obnovení PoE (platí jen pro PoE modely)
• Správa přes webové rozhraní nebo Omada SDN
• 5letá záruka
Rozdíly podle modelů:
• IES210GPP: 10 portů, z toho 2× RJ45 PoE++ až 60 W, 6× RJ45 PoE+ až 30 W, 2× RJ45/SFP Combo, PoE rozpočet 240 W
• IES206GPP: 6 portů, z toho 1× RJ45 PoE++ až 60 W, 3× RJ45 PoE+ až 30 W, 1× RJ45/SFP Combo, 1× SFP, PoE rozpočet 120 W
• IES208G: 8 portů (6× RJ45, 2× RJ45/SFP Combo), bez PoE
• IES206G: 6 portů (4× RJ45, 1× RJ45/SFP Combo, 1× SFP), bez PoE
Klíčové vlastnosti TP-Link Omada průmyslových SFP modulů:
• Teplotní rozsah –40 °C až 85 °C
• Podpora digitální diagnostiky (DDM)
• 5letá záruka
Rozdíly podle modelů ISM:
• ISM311LM: 1000Base-SX, multimode, 550 m
• ISM311LS: 1000Base-LX, single-mode, 20 km
• ISM321A-20 / ISM321B-20: 1000Base-BX, WDM single-mode, 20 km po jednom vlákně
Zdroj: TP-Link