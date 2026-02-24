TP-Link uvádí Tapo C465, bezdrátovou 4K kameru se solárním napájením

- Výrobce: TP-Link
Kamera nabízí 4K UHD rozlišení (8 MP), které poskytuje až čtyřnásobně vyšší úroveň detailu oproti běžným Full HD modelům. Díky tomu dokáže zachytit jemné detaily, jako jsou registrační značky vozidel nebo rysy obličejů. Nechybí ani až 18× digitální zoom pro detailnější kontrolu záznamu při živém náhledu či přehrávání.
Jednou z hlavních předností je integrovaný solární panel. Přibližně 50 minut přímého slunečního světla denně postačí k zajištění nepřetržitého provozu bez nutnosti připojení k elektrické síti. V případě omezeného slunečního svitu je kamera vybavena dobíjecí baterií s kapacitou 7 800 mAh, která umožňuje až 180 dní provozu na jedno nabití při běžném využití.
Pokročilé AI algoritmy rozpoznávají osoby, domácí mazlíčky i vozidla, což výrazně omezuje falešné poplachy. Uživatelé mohou definovat vlastní zóny detekce i zóny soukromí a nastavit cílená upozornění. Kamera podporuje také aktivní světelný a zvukový alarm, který lze spustit při zaznamenání pohybu prostřednictvím aplikace.
Pro dohled za zhoršených světelných podmínek je model vybaven Starlight snímačem a infračervenými diodami. Umožňuje barevné noční vidění při slabém osvětlení i klasický IR režim. Široké zorné pole 135° pokrývá rozsáhlý prostor bez nutnosti instalace více zařízení.
Konstrukce s krytím IP65 zajišťuje odolnost proti dešti, prachu i extrémním teplotám. Magnetický montážní systém usnadňuje instalaci na stěnu či jiný pevný povrch a součástí balení je také bezpečnostní lanko proti odcizení.
Kamera podporuje dvoupásmové Wi-Fi připojení (2,4 GHz a 5 GHz), což umožňuje flexibilní volbu mezi delším dosahem a vyšší přenosovou rychlostí. Záznamy lze ukládat lokálně na microSD kartu až do kapacity 512 GB nebo využít cloudovou službu Tapo Care pro vzdálený přístup k historii videí. Správa probíhá prostřednictvím mobilní aplikace Tapo dostupné pro Android i iOS v českém i slovenském jazyce.
Model je kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant, což umožňuje jeho snadnou integraci do ekosystému chytré domácnosti a pohodlné hlasové ovládání.
Dostupnost
Bezdrátová solární kamera TP-Link Tapo C465 je dostupná na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 4 099 Kč včetně DPH.
