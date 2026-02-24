Channeltrends  »  Novinky  »  TP-Link uvádí Tapo C465, bezdrátovou 4K kameru se solárním napájením

TP-Link uvádí Tapo C465, bezdrátovou 4K kameru se solárním napájením

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

TP-Link Tapo C465
Autor: TP-Link
Bezdrátová venkovní bezpečnostní kamera TP-Link Tapo C465 disponuje integrovaným solárním panelem, 4K rozlišením a pokročilou AI detekcí. Novinka je určena pro zabezpečení domů, zahrad či příjezdových cest bez nutnosti kabelového napájení a složité instalace.

Kamera nabízí 4K UHD rozlišení (8 MP), které poskytuje až čtyřnásobně vyšší úroveň detailu oproti běžným Full HD modelům. Díky tomu dokáže zachytit jemné detaily, jako jsou registrační značky vozidel nebo rysy obličejů. Nechybí ani až 18× digitální zoom pro detailnější kontrolu záznamu při živém náhledu či přehrávání.

Jednou z hlavních předností je integrovaný solární panel. Přibližně 50 minut přímého slunečního světla denně postačí k zajištění nepřetržitého provozu bez nutnosti připojení k elektrické síti. V případě omezeného slunečního svitu je kamera vybavena dobíjecí baterií s kapacitou 7 800 mAh, která umožňuje až 180 dní provozu na jedno nabití při běžném využití.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Pokročilé AI algoritmy rozpoznávají osoby, domácí mazlíčky i vozidla, což výrazně omezuje falešné poplachy. Uživatelé mohou definovat vlastní zóny detekce i zóny soukromí a nastavit cílená upozornění. Kamera podporuje také aktivní světelný a zvukový alarm, který lze spustit při zaznamenání pohybu prostřednictvím aplikace.

Pro dohled za zhoršených světelných podmínek je model vybaven Starlight snímačem a infračervenými diodami. Umožňuje barevné noční vidění při slabém osvětlení i klasický IR režim. Široké zorné pole 135° pokrývá rozsáhlý prostor bez nutnosti instalace více zařízení.

Konstrukce s krytím IP65 zajišťuje odolnost proti dešti, prachu i extrémním teplotám. Magnetický montážní systém usnadňuje instalaci na stěnu či jiný pevný povrch a součástí balení je také bezpečnostní lanko proti odcizení.

Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku
Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku
0:00/

Kamera podporuje dvoupásmové Wi-Fi připojení (2,4 GHz a 5 GHz), což umožňuje flexibilní volbu mezi delším dosahem a vyšší přenosovou rychlostí. Záznamy lze ukládat lokálně na microSD kartu až do kapacity 512 GB nebo využít cloudovou službu Tapo Care pro vzdálený přístup k historii videí. Správa probíhá prostřednictvím mobilní aplikace Tapo dostupné pro Android i iOS v českém i slovenském jazyce.

Model je kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant, což umožňuje jeho snadnou integraci do ekosystému chytré domácnosti a pohodlné hlasové ovládání.

Dostupnost

Bezdrátová solární kamera TP-Link Tapo C465 je dostupná na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 4 099 Kč včetně DPH.

Zdroj: TP-Link

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Domén s koncovkou .CZ přibývá, většina je podepsaných

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty