TP-Link uvádí Tapo C615F KIT, solárně napájenou venkovní kameru s AI detekcí

- Výrobce: TP-Link
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 2 999 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/cloud-camera/tapo-c615f-kit/
Společnost TP-Link uvádí na český trh venkovní bezpečnostní kameru Tapo C615F KIT, která cílí na uživatele hledající flexibilní a dlouhodobě bezobslužné řešení zabezpečení. Novinka kombinuje vestavěnou baterii, externí solární panel a bezdrátové připojení, takže ji lze instalovat i v místech bez dostupného elektrického napájení.
Díky solárnímu panelu se kamera během dne automaticky dobíjí a zajišťuje nepřetržitý provoz bez nutnosti pravidelného připojování k zásuvce. To výrazně zjednodušuje instalaci a rozšiřuje možnosti umístění – od zahrad a příjezdových cest až po odlehlé části pozemků nebo menší provozovny.
Tapo C615F KIT nabízí horizontální otáčení v rozsahu 338° a vertikální náklon až 97°, díky čemuž dokáže pokrýt velký prostor jedním zařízením. Funkce automatického sledování pohybu umožňuje kameře reagovat na detekovaný pohyb a aktivně sledovat osoby či objekty v záběru, čímž minimalizuje slepá místa.
Kamera zaznamenává obraz ve 2K (3 MP) rozlišení, které poskytuje dostatek detailů pro identifikaci osob i vozidel. Pro noční dohled je vybavena integrovaným LED světlometem s intenzitou 800 lumenů. Ten umožňuje plnobarevné noční vidění a zároveň slouží jako účinný prvek odstrašení. Světlo lze aktivovat ručně nebo automaticky při detekci pohybu. K dispozici je také digitální zoom až 12×.
Inteligentní AI detekce bez poplatků
Vestavěná umělá inteligence dokáže rozlišovat mezi osobami, domácími zvířaty a vozidly, čímž výrazně snižuje počet falešných upozornění. Důležitým benefitem je, že tyto AI funkce jsou dostupné bez nutnosti placeného předplatného. Uživatelé si mohou nastavit vlastní zóny detekce i způsob upozornění podle svých potřeb.
Tapo C615F KIT splňuje certifikaci IP65, takže je připravena na celoroční provoz v dešti, prachu i nepříznivém počasí. Záznamy lze ukládat lokálně na microSD kartu s kapacitou až 512 GB nebo využít cloudové úložiště Tapo Care s šifrovaným přístupem. Veškerá správa, přehrávání záznamů i nastavení probíhá v mobilní aplikaci Tapo dostupné v češtině.
Kamera podporuje hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa a Google Assistant, což usnadňuje integraci do chytré domácnosti a rychlý přístup k živému náhledu či základním funkcím.
Dostupnost a cena
TP-Link Tapo C615F KIT je dostupná na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 2 999 Kč.
Zdroj: TP-Link