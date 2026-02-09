Channeltrends  »  Novinky  »  TP-Link uvádí Tapo C615F KIT, solárně napájenou venkovní kameru s AI detekcí

TP-Link uvádí Tapo C615F KIT, solárně napájenou venkovní kameru s AI detekcí

Dnes
TP-Link Tapo C615F KIT
Nová venkovní kamera TP-Link Tapo C615F KIT přináší kombinaci bezdrátového provozu, solárního napájení a inteligentní AI detekce bez nutnosti předplatného.

Společnost TP-Link uvádí na český trh venkovní bezpečnostní kameru Tapo C615F KIT, která cílí na uživatele hledající flexibilní a dlouhodobě bezobslužné řešení zabezpečení. Novinka kombinuje vestavěnou baterii, externí solární panel a bezdrátové připojení, takže ji lze instalovat i v místech bez dostupného elektrického napájení.

Díky solárnímu panelu se kamera během dne automaticky dobíjí a zajišťuje nepřetržitý provoz bez nutnosti pravidelného připojování k zásuvce. To výrazně zjednodušuje instalaci a rozšiřuje možnosti umístění – od zahrad a příjezdových cest až po odlehlé části pozemků nebo menší provozovny.

Tapo C615F KIT nabízí horizontální otáčení v rozsahu 338° a vertikální náklon až 97°, díky čemuž dokáže pokrýt velký prostor jedním zařízením. Funkce automatického sledování pohybu umožňuje kameře reagovat na detekovaný pohyb a aktivně sledovat osoby či objekty v záběru, čímž minimalizuje slepá místa.

Kamera zaznamenává obraz ve 2K (3 MP) rozlišení, které poskytuje dostatek detailů pro identifikaci osob i vozidel. Pro noční dohled je vybavena integrovaným LED světlometem s intenzitou 800 lumenů. Ten umožňuje plnobarevné noční vidění a zároveň slouží jako účinný prvek odstrašení. Světlo lze aktivovat ručně nebo automaticky při detekci pohybu. K dispozici je také digitální zoom až 12×.

Inteligentní AI detekce bez poplatků

Vestavěná umělá inteligence dokáže rozlišovat mezi osobami, domácími zvířaty a vozidly, čímž výrazně snižuje počet falešných upozornění. Důležitým benefitem je, že tyto AI funkce jsou dostupné bez nutnosti placeného předplatného. Uživatelé si mohou nastavit vlastní zóny detekce i způsob upozornění podle svých potřeb.

Tapo C615F KIT splňuje certifikaci IP65, takže je připravena na celoroční provoz v dešti, prachu i nepříznivém počasí. Záznamy lze ukládat lokálně na microSD kartu s kapacitou až 512 GB nebo využít cloudové úložiště Tapo Care s šifrovaným přístupem. Veškerá správa, přehrávání záznamů i nastavení probíhá v mobilní aplikaci Tapo dostupné v češtině.

Kamera podporuje hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa a Google Assistant, což usnadňuje integraci do chytré domácnosti a rychlý přístup k živému náhledu či základním funkcím.

Dostupnost a cena

TP-Link Tapo C615F KIT je dostupná na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 2 999 Kč.

