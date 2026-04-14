TP-Link uvádí téměř bezúdržbový robovysavač Tapo RV50 Pro Omni

redakce
Dnes
TP-Link Tapo RV50 Pro Omni
Autor: TP-Link
Nový robotický vysavač s mopem od TP-Link přináší extrémní sací výkon, pokročilou samočisticí stanici a inteligentní funkce, které minimalizují potřebu manuální údržby.

Společnost TP-Link uvádí na trh robotický vysavač s mopem Tapo RV50 Pro Omni, který posouvá komfort domácího úklidu na novou úroveň. Kombinuje vysoký sací výkon, adaptivní mopování a multifunkční dokovací stanici Omni, která zajišťuje téměř bezúdržbový provoz.

Základem efektivního úklidu je sací výkon až 15 000 Pa, díky kterému si zařízení poradí s prachem, nečistotami i zvířecími chlupy na tvrdých podlahách i kobercích. Nechybí automatické zvýšení výkonu při detekci koberců, což zajišťuje důkladnější čištění bez nutnosti zásahu uživatele.

Významnou roli hraje také adaptivní mopování DeepEdge. Vysouvací rameno mopovacího modulu umožňuje efektivní čištění podél stěn, nábytku a v rozích místností. Duální rotující mopovací podložky pracují rychlostí až 180 otáček za minutu a díky přítlaku 8 N si poradí i s odolnějšími nečistotami.

Klíčovým prvkem celého řešení je dokovací stanice Omni typu All-in-One. Ta automaticky vysává prach do 3litrového sáčku, pere mopovací podložky horkou vodou o teplotě 60 °C a následně je suší teplým vzduchem. Nechybí ani automatické dávkování čisticího prostředku či oddělené nádržky na čistou a odpadní vodu, což zajišťuje hygienický a pohodlný provoz.

Orientaci v prostoru zajišťuje pokročilá navigace dToF v kombinaci s duálními laserovými senzory pro přesné vyhýbání se překážkám. Vysavač si vytváří detailní mapy domácnosti, podporuje vícepatrové mapování a umožňuje nastavit virtuální zdi nebo zakázané zóny.

Zařízení je navrženo i pro náročnější domácnosti, například se zvířaty. Speciální kartáč omezuje namotávání vlasů a inteligentní detekce povrchů automaticky přizpůsobuje režim úklidu. Při vysávání koberců může robot mopovací podložky zvednout nebo zcela odpojit.

Ovládání probíhá přes mobilní aplikaci Tapo, která umožňuje plánování úklidu, sledování pohybu robota nebo správu map. Nechybí ani podpora hlasového ovládání pomocí Amazon Alexa a Google Assistant a kompatibilita se standardem Matter pro integraci do chytré domácnosti.

Dostupnost a cena:

Robotický vysavač TP-Link Tapo RV50 Pro Omni je dostupný na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 14 999 Kč.

Zdroj: TP-Link

