TP-Link uvádí venkovní chytrou Wi-Fi zásuvku Tapo P410M s podporou Matter

Včera
chytrá Wi-Fi zásuvka TP-Link Tapo P410M
Společnost TP-Link rozšiřuje řadu chytrých zařízení Tapo o první venkovní Wi-Fi zásuvku Tapo P410M. Novinka je navržena pro venkovní použití, podporuje standard Matter a umožňuje vzdálené ovládání i monitoring spotřeby energie včetně solárních systémů.

Tapo P410M je určena pro napájení a ovládání venkovních zařízení, jako jsou zahradní technika, osvětlení nebo sezónní dekorace. Díky certifikaci IP54 je zásuvka chráněna proti prachu a stříkající vodě a zvládá provoz v teplotním rozsahu od −20 °C do 50 °C.

Zásuvka podporuje standard Matter, který umožňuje její integraci do různých platforem chytré domácnosti. Uživatelé ji mohou připojit k systémům Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant nebo Samsung SmartThings a ovládat ji hlasem i na dálku v rámci stávajícího ekosystému.

Součástí výbavy je monitoring energie s detekcí směru toku proudu. Tato funkce je vhodná i pro domácnosti využívající fotovoltaické systémy, kde umožňuje sledovat spotřebu a výrobu energie. Přesné měření přispívá k lepší kontrole energetických toků a optimalizaci provozu připojených zařízení.

Pro zvýšení životnosti využívá Tapo P410M technologii Zero-Crossing, která snižuje opotřebení reléových kontaktů při spínání. Výrobce uvádí výrazné prodloužení životnosti oproti běžným řešením, což má pozitivní vliv na dlouhodobou spolehlivost zařízení.

Z hlediska bezpečnosti je zásuvka vybavena dětskou pojistkou a ochranou proti přetížení i přehřátí. Při překročení maximálního výkonu 3680 W se zařízení automaticky odpojí od napájení, čímž chrání připojené spotřebiče i samotnou zásuvku.

Instalace probíhá prostřednictvím Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz s podporou Bluetooth pro snadnou prvotní konfiguraci. Ovládání a nastavení funkcí, jako je časové plánování nebo režim simulace přítomnosti, zajišťuje mobilní aplikace Tapo.

Dostupnost a cena
Venkovní chytrá Wi-Fi zásuvka TP-Link Tapo P410M je dostupná na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 649 Kč.

