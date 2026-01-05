Channeltrends  »  Novinky  »  TP-Link uvádí venkovní přístupový bod Omada EAP772-Outdoor s Wi-Fi 7

TP-Link uvádí venkovní přístupový bod Omada EAP772-Outdoor s Wi-Fi 7

redakce
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

TP-Link Omada EAP772-Outdoor
Autor: TP-Link
Společnost TP-Link rozšiřuje portfolio profesionálních síťových řešení Omada o venkovní přístupový bod EAP772-Outdoor. Novinka podporuje standard Wi-Fi 7, nabízí třípásmový provoz a je navržena pro nasazení v náročných venkovních podmínkách.

TP-Link EAP772-Outdoor je venkovní přístupový bod standardu Wi-Fi 7 (BE9300) určený pro profesionální nasazení v areálech, kampusech, hotelech nebo průmyslových zónách. Zařízení pracuje ve třech pásmech 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz a dosahuje celkové bezdrátové propustnosti až 9,3 Gb/s.

Konstrukce přístupového bodu splňuje certifikaci IP68, která zajišťuje ochranu proti prachu a vodě včetně možnosti krátkodobého ponoření. Zařízení je navrženo pro provoz v teplotním rozsahu od −30 °C do 70 °C, což umožňuje jeho použití i v extrémních klimatických podmínkách. Montáž je možná na zeď nebo sloup pomocí přiloženého montážního příslušenství.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

EAP772-Outdoor využívá třípásmovou architekturu se šesti prostorovými streamy a podporuje technologie MU-MIMO, OFDMA, 4K-QAM a Multi-Link Operation (MLO). Tyto funkce přispívají k efektivnímu využití šířky pásma, nízké latenci a stabilnímu provozu i při připojení až 380 klientských zařízení současně.

Součástí výbavy je také integrovaný modul Bluetooth 5.2 a GNSS, které usnadňují lokalizaci zařízení a jeho správu v rozsáhlých sítích. Přístupový bod je napájen prostřednictvím PoE (802.3at) s maximálním příkonem 21,5 W.

Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku v podcastu Ozvěny z kanálů Přečtěte si také:

Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku v podcastu Ozvěny z kanálů

Zařízení lze spravovat prostřednictvím platformy Omada SDN, která umožňuje centrální cloudovou i lokální správu celé sítě. Bezpečnostní výbava zahrnuje podporu standardu WPA3, segmentaci VLAN, filtrování MAC adres a funkce detekce a prevence narušení sítě (IDS/IPS).

EAP772-Outdoor je určen pro prostředí s vysokými nároky na kapacitu, spolehlivost a bezpečnost bezdrátového připojení, kde je klíčová dlouhodobá stabilita a centrální správa infrastruktury.

HR26

Dostupnost a cena
Venkovní Wi-Fi 7 přístupový bod TP-Link Omada EAP772-Outdoor je dostupný na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 7 199 Kč.

Zdroj: TP-Link

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Příspěvky pojišťoven 2026: Více peněz na očkování i pohyb

Lehké silvestrovské pomazánky, které budete mít za chvilku hotové

Zdravotnictví v roce 2026: bílé plomby na pojišťovnu a prevence

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Jak se liší příjmy v Rakousku?

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete