TP-Link uvádí venkovní přístupový bod Omada EAP772-Outdoor s Wi-Fi 7

TP-Link EAP772-Outdoor je venkovní přístupový bod standardu Wi-Fi 7 (BE9300) určený pro profesionální nasazení v areálech, kampusech, hotelech nebo průmyslových zónách. Zařízení pracuje ve třech pásmech 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz a dosahuje celkové bezdrátové propustnosti až 9,3 Gb/s.
Konstrukce přístupového bodu splňuje certifikaci IP68, která zajišťuje ochranu proti prachu a vodě včetně možnosti krátkodobého ponoření. Zařízení je navrženo pro provoz v teplotním rozsahu od −30 °C do 70 °C, což umožňuje jeho použití i v extrémních klimatických podmínkách. Montáž je možná na zeď nebo sloup pomocí přiloženého montážního příslušenství.
EAP772-Outdoor využívá třípásmovou architekturu se šesti prostorovými streamy a podporuje technologie MU-MIMO, OFDMA, 4K-QAM a Multi-Link Operation (MLO). Tyto funkce přispívají k efektivnímu využití šířky pásma, nízké latenci a stabilnímu provozu i při připojení až 380 klientských zařízení současně.
Součástí výbavy je také integrovaný modul Bluetooth 5.2 a GNSS, které usnadňují lokalizaci zařízení a jeho správu v rozsáhlých sítích. Přístupový bod je napájen prostřednictvím PoE (802.3at) s maximálním příkonem 21,5 W.
Zařízení lze spravovat prostřednictvím platformy Omada SDN, která umožňuje centrální cloudovou i lokální správu celé sítě. Bezpečnostní výbava zahrnuje podporu standardu WPA3, segmentaci VLAN, filtrování MAC adres a funkce detekce a prevence narušení sítě (IDS/IPS).
EAP772-Outdoor je určen pro prostředí s vysokými nároky na kapacitu, spolehlivost a bezpečnost bezdrátového připojení, kde je klíčová dlouhodobá stabilita a centrální správa infrastruktury.
Dostupnost a cena
Venkovní Wi-Fi 7 přístupový bod TP-Link Omada EAP772-Outdoor je dostupný na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 7 199 Kč.
Zdroj: TP-Link