Tulipánové setkání, HP v Amsterdamu ocenilo nejlepší obchodní partnery

Společnost HP ve dnech 26.–27. 11. 2025 uspořádala tradiční setkání svých obchodních partnerů, které i letos vyvrcholilo slavnostním předáním ocenění HP Partner roku 2025. Ceremoniál se letos konal v nizozemském Amsterdamu, z České republiky se akce zúčastnilo bezmála šest desítek nejvýznamnějších partnerů a zástupců HP.
Součástí denního programu v HP Experience Center bylo mimo jiné představení novinek v rámci HP Poly centra. Kateřina Barbier, výkonná ředitelka HP pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, prezentovala téma budoucnosti práce, Pavel Machovský,country channel manager HP, partnerům přiblížil aktuální změny v partnerském programu a priority pro nadcházející období. Prezentaci zde měl rovněž Štefan Kutlák ze společnosti Microsoft, která byla partnerem akce.
Večer se účastníci přesunuli do jedné z dominant Amsterdamu – A’DAM Tower, kde začal slavnostní galavečer. Během večera bylo uděleno dvacet ocenění HP Partner roku 2025 v různých kategoriích napříč produktovými segmenty a obchodními oblastmi a také byla udělena osobní ocenění jednotlivcům na základě hlasování HP partnerů a zaměstnanců.
Ocenění HP Partner roku 2025 – seznam vítězů
|
Největší český distributor HP
|
eD system
|
Největší slovenský distributor HP
|
ASBIS SK
|
Největší česko-slovenský retail nebo online partner HP
|
Alza.cz
|
Česko-slovenský retail nebo online partner HP s největším meziročním nárůstem
|
NAY
|
Největší český HW reseller HP
|
CSF
|
Největší slovenský HW reseller HP
|
Aricoma Systems
|
Český reseller HP s největším meziročním nárůstem HW
|
CSF
|
Slovenský reseller HP s největším meziročním nárůstem HW
|
Microcomp – Computer system
|
Největší česko-slovenský HP Poly partner
|
AV media Systems
|
Největší český reseller HP v prodeji spotřebního materiálu
|
PREMO
|
Největší slovenský reseller HP v prodeji spotřebního materiálu
|
P E R G A M O N
|
Největší česko-slovenský iMPS partner
|
SimplyUp Group
|
One HP partner – česko-slovenský komerční partner s nejširším portfoliem HP
|
Aricoma Systems
|
První česko-slovenský HP Amplify Impact 5 partner – 5 Star
|
Bechtle direct
|
Nejoceňovanější kontakt HP z řad českých distributorů
|
Martin Jozefák, eD system
|
Nejoceňovanější kontakt HP z řad slovenských distributorů
|
Luboš Sobota, ASBIS SK
|
Nejoceňovanější kontakt HP z řad českých komerčních partnerů
|
Petr Janata, Xanadu
|
Nejoceňovanější kontakt HP z řad slovenských komerčních partnerů
|
Branislav Králik, PERGAMON
|
Nejoceňovanější česko-slovenský kontakt HP z řad retailistů
|
Vojtěch Májek, Alza.cz
„Setkání v Amsterdamu spojilo technologie, inspiraci i lidské příběhy. Partneři měli možnost seznámit se s aktuálními novinkami HP, sdílet zkušenosti a posílit vzájemnou spolupráci. Vrcholem celého programu byl slavnostní galavečer s vyhlášením ocenění HP Partner roku 2025. HP děkuje všem zúčastněným za důvěru, partnerství a výsledky, které přispěly ke společnému růstu v roce 2025,“ říká k letošnímu slavnostnímu setkání s partnerskými firmami Kateřina Barbier.
Zdroj: HP