Tuzemské firmy mají obstojnou ochranu, rizikově se chovají hlavně lidé

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Plochá ilustrace dvou lidí instalujících deštníkový štít přes server, aby blokovali malware déšť a chránili pomocí kybernetických bezpečnostních protokolů
Autor: Shutterstock
Podle studie společnosti Mastercard si v kybernetické bezpečnosti nejlépe počínají velké firmy, svou odolnost by měly zlepšit e-shopy. Rozdíl v chování generace Z a boomers není nijak velký.

V připravenosti na kybernetické hrozby napříč společností jsou výrazné mezery. Zatímco informovanost firem o riziku kyberútoků je relativně vysoká, jednotlivci stále zůstávají zranitelní a mají velký prostor ke zlepšení. Vyplývá to z Indexu kybernetické bezpečnosti pro Českou republiku společnosti Mastercard.

Co se dozvíte v článku
  1. Většina firem bere kyberbezpečnost vážně
  2. Bariéry? Lenost a falešný pocit bezpečí
  3. Kyberkriminalita je na vzestupu

Firmám a organizacím vyšel Index kybernetické bezpečnosti na 63 bodů ze 100, což značí bezpečnou úroveň, u občanů dosáhl hodnoty pouze 45 bodů, která označuje rizikovou oblast. Stojí za povšimnutí, že vysoké úrovně bezpečnosti nedosáhla žádná ze zkoumaných částí společnosti.

Index kybernetické bezpečnosti vzešel z detailního průzkumu mezi 209 firmami a dvěma tisíci spotřebiteli v Česku a na Slovensku a hodnotí čtyři klíčové oblasti: důležitost a přístup ke kyberbezpečnosti, prevenci, vzdělání a správu hesel. Výsledky indexu jsou rozděleny do čtyř úrovní: riziková (0–50 bodů), nízká (51–60 bodů), bezpečná (61–75 bodů) a vysoká (76–100 bodů).

„Kybernetická bezpečnost už není jen technologickou otázkou. Jde o základ důvěry v digitální ekonomiku. […] Smutnou pravdou zůstává, že nejslabším článkem řetězu jsou jednotlivci – ať už jako soukromé osoby nebo ve svých pracovních rolích,“ upozorňuje Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro ČR a SR.

Mastercard Index kybernetické bezpečnosti 2025: Občané

Index kyberbezpečnosti

Úroveň

Občané

45 bodů

riziková

generace Z (18 až 24 let)

48 bodů

riziková

boomers (60 let a více)

45 bodů

riziková

Mastercard Index kybernetické bezpečnosti 2025: Firmy

Index kyberbezpečnosti

Úroveň

Firmy a organizace

63 bodů

bezpečná

velké firmy

69 bodů

bezpečná

veřejná správa

66 bodů

bezpečná

e-shopy

53 bodů

nízká

Většina firem bere kyberbezpečnost vážně

Podle průzkumu Mastercardu by takřka osm z deseti zaměstnanců zodpovědných za IT u firem a organizací pokus o kyberútok bylo schopno rozpoznat a ubránit se mu. V případě občanů je situace výrazně horší.

„Kyberútok by podle svých slov zvládla rozpoznat a ubránit se pouze polovina dotazovaných a 14 procent lidí dokonce jednoznačně odpovědělo, že by to vůbec nedokázalo,“ poukazuje Jana Lvová.

Mastecard Index kybernetické bezpečnosti 2025

Mastecard Index kybernetické bezpečnosti 2025

Autor: Mastercard

I když se kybernetické útoky nevyhýbají téměř nikomu, je patrné, že firmy a organizace berou ochranu a prevenci mnohem vážněji než veřejnost a kybernetická rizika se už stala zcela běžnou součástí jejich fungování.

Více než devět z deseti firem a organizací denně zálohuje data, krizový plán v případě kyberútoku má 87 procent z nich a 77 procent dostatečně investuje do kybernetické a digitální bezpečnosti.

„Skoro 6 z 10 firem a organizací má pozici, která má na starosti výhradně kybernetickou nebo digitální bezpečnost, přičemž před dvěma lety to byla jen třetina. Dlouhotrvajícím problémem zůstávají omezené zdroje na řešení kybernetické bezpečnosti, a to zejména u menších firem,“ dodává Jana Lvová.

Bariéry? Lenost a falešný pocit bezpečí

Občané si sice podle svých slov uvědomují důležitost kybernetické a digitální bezpečnosti, ale jejich chování tomu neodpovídá. Celých 35 procent osob přiznává, že kliklo na odkaz nebo přílohu, které se následně ukázaly jako potenciálně nebezpečné, 15 procent vyplnilo své údaje na potenciálně podezřelé stránce a 11 procent předalo své údaje podvodníkovi telefonicky. Ve vzdělávání jsou lidé pasivní a čtvrtina se školení a edukaci zcela vyhýbá.

Mastecard Index kybernetické bezpečnosti 2025

Mastecard Index kybernetické bezpečnosti 2025

Autor: Mastercard

Lidé přiznávají, že v důslednějším dodržování opatření ke zvýšení kyberbezpečnosti jim nejvíce brání vlastní pohodlnost a lenost, což uvedlo 36 procent respondentů. Takřka čtvrtina zmiňuje podceňování rizik a důvěřivost a 17 procent neznalost a nedostatek informací. Základní pravidlo osobní kyberbezpečnosti – opatrnost a obezřetnost – zná jen 30 procent dotazovaných.

Kyberkriminalita je na vzestupu

Jak občané, tak IT odborníci se shodují v tom, že kybernetické útoky jsou stále propracovanější a kyberkriminalita bude dále sílit. Souvisí to i s rozvojem umělé inteligence.

„Už 94 procent představitelů firem a organizací míní, že AI útočníkům pomáhá, zatímco jako pomoc při obraně AI vnímá jen 63 procent. Přitom právě na nejmodernějších technologiích a umělé inteligenci jsou založené nástroje, které chrání platební infrastrukturu a pomáhají nám odhalovat a předcházet podvodům,“ uvádí Jana Lvová.

Studie Mastercard Signals již dříve upozornila, že digitální prostor pro útoky se dramaticky rozšiřuje. S rostoucím využíváním technologií jako internet věcí, 5G sítě nebo propojené dodavatelské řetězce vznikají nová rizika a zranitelnosti.

Firmy i instituce se tak musí bránit v prostředí, které je stále složitější a méně přehledné. Právě AI zrychluje a zefektivňuje škodlivé aktivity a kyberkriminalita se stává snadno dostupným „byznysem“.

Zdroj: Mastercard

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

