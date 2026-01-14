Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Udržitelnost odtud potud. Většině Čechů vadí balení telefonů bez nabíječky

Udržitelnost odtud potud. Většině Čechů vadí balení telefonů bez nabíječky

Včera
Balení telefonů bez nabíječky už není na trhu žádnou novinkou. Češi si však na tuto změnu stále zvykají.

Přibližně dvě třetiny Čechů uvádí, že jim absence nabíječky na mobilní telefon v balení vadí. Vyplynulo to z průzkumu Instant Research pro českou společnost FIXED.zone. Zároveň však platí, že udržitelnost je pro české spotřebitele při výběru mobilního zařízení důležitým faktorem. Při rozhodování o nákupu nicméně hrají klíčovou roli především cena a kvalita, které jsou zásadní pro devět z deseti dotázaných.

Nové telefony bez nabíjecích adaptérů jsou již běžnou praxí, se kterou se spotřebitelé potkávají několik let. Přesto se 65,2 % dotázaných Čechů vyjádřilo, že jim to vadí. A to i přesto, že sami mají doma často dostatek různých typů nabíječek – od klasických síťových přes bezdrátové až po nabíječky do auta. Tento problém platí napříč všemi věkovými kategoriemi od 18 do 65 let. Větší problém s tím však mají ženy.

„Je překvapivé, že i když máme už přes rok na evropském trhu sjednocené nabíječky a většina výrobců navíc používá standard USB-C mnohem déle, tak je Češi v balení stále postrádají. Náš průzkum zároveň ukázal, že většina Čechů doma má nabíječky v hodnotě okolo 1000 korun, tedy několik kusů. Zákazníkům tak zřejmě nejde o to, že by neměli čím nabíjet, ale spíše touží po tom pocitu mít k novému telefonu i nabíječku zářící novotou,“ říká k této problematice Daniel Havner ze společnosti FIXED.

Kvalita a cena jako nejdůležitější aspekt

Přestože dnes nejsou nabíjecí adaptéry ani sluchátka součástí balení nových mobilních telefonů, je možné si je dokoupit samostatně. Při výběru příslušenství k mobilnímu zařízení dbá 96,3 % Čechů především na kvalitu. Ta je důležitá pro všechny bez ohledu na věk a pohlaví. Významnou roli při rozhodování ale hraje i cena. Ta je podstatná pro 94,4 % Čechů.

Zároveň je pro Čechy důležitější dostupnost příslušenství online než v kamenné prodejně, a to především kvůli širší nabídce. Téměř polovina spotřebitelů (49,3 %) však nadále oceňuje možnost nákupu v kamenné prodejně, a to zejména ženy (54,9 %).

Češi při výběru příslušenství zohledňují i design

Design podle průzkumu hraje při výběru mobilního příslušenství stále důležitější roli. Na vzhled produktů se zaměřují především mladší uživatelé ve věku 18 až 26 let, avšak estetická stránka je důležitá i pro starší generace.

Průzkum Instant Research pro českou společnost FIXED.zone ukazuje, že design je pro spotřebitele důležitější než samotná barva produktu. Zatímco vzhled řeší 69,8 % mužů, barva je podstatná pro 56,9 % z nich. Podobný trend se projevuje i u žen, kdy design zohledňuje 76,3 %, zatímco barvu 69,5 %.

Průzkum zároveň ukazuje, že více než polovina respondentů zohledňuje při výběru také známost značky. Ta se pro mnoho zákazníků stává zárukou kvality i jistotou dobré zkušenosti. Český původ značky pak řeší zejména lidé ve středním věku a vyšším věku, a to zhruba třetina dotázaných (33 %).

Udržitelnost – čím dál tím důležitější aspekt

Udržitelnost se stává stále častěji diskutovaným tématem napříč všemi odvětvími a výjimkou není ani oblast mobilního příslušenství. Zákazníci se při výběru produktů stále více zajímají o ekologické aspekty výroby, použité materiály i původ produktů. Jako faktor při výběru udržitelnost zmiňuje 54,8 % Čechů. Tento trend je patrný zejména u žen ve středním věku, které původ a udržitelnost zohledňují častěji než ostatní skupiny.

Průzkum pro českou firmu FIXED.zone byl realizovaný na vzorku 1 048 respondentů ve věku 18–65 let, z čehož bylo 529 mužů a 519 žen. Průzkum na platformě Instant Research, který využívá panel výzkumné agentury Ipsos, se uskutečnil v červnu 2025. 

Zdroj: FIXED.zone

