Vivolink představil USB-C HUB 4K 60Hz pro moderní meetingy

- Výrobce: Vivolink
- Distributoři ČR: EET Group
- Více informací: https://www.eetgroup.com/cs-cz/vlusbchub-vivolink-usb-c-hub-for-conference-system-wid-w125979492
Společnost Vivolink na veletrhu ISE představila Vivolink 4K 60Hz USB-C HUB. Ten je podle výrobce navržený tak, aby spolehlivě fungoval i při připojení více zařízení najednou. Stačí zapojit jediný USB-C kabel a uživatel má hned k dispozici 4K HDMI výstup při 60 Hz, což zajišťuje plynulý a ostrý obraz pro prezentace i videokonference.
Praktický EDID přepínač pomáhá zajistit plynulou kompatibilitu s různými typy displejů a předchází potížím s obrazem. Nechybí ani integrovaný gigabitový ethernet, který zajistí spolehlivé a rychlé síťové připojení bez závislosti na Wi-Fi.
All-in-one Vivolink 4K USB-C HUB je tak podle výrobce ideální řešení pro zasedací místnosti i menší konferenční prostory, kde je prioritou jednoduché použití, stabilita a univerzálnost napříč zařízeními. Součástí balení je navíc 100W nabíječka.
„V praxi často vidíme, že největší problémy v meetingových místnostech vznikají kvůli technickým komplikacím jako jsou nekompatibilita nebo nestabilní napájení. Tento hub tyto problémy eliminuje a přináší jistotu, že vše funguje tak, jak má. Nabízí vysoký výkon, spolehlivost a zároveň maximálně jednoduché připojení,“ uvedl Michael Krogh, ředitel společnosti Vivolink.