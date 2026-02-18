Channeltrends  »  Novinky  »  Vivolink představil USB-C HUB 4K 60Hz pro moderní meetingy

Vivolink představil USB-C HUB 4K 60Hz pro moderní meetingy

Vivolink 4K 60Hz USB-C HUB
Velkou pozornost na veletrhu ISE přitáhla řešení pro zasedací místnosti, konferenční prostory a hybridní meetingy. Právě do tohoto segmentu mířila i novinka značky Vivolink.

Společnost Vivolink na veletrhu ISE představila Vivolink 4K 60Hz USB-C HUB. Ten je podle výrobce navržený tak, aby spolehlivě fungoval i při připojení více zařízení najednou. Stačí zapojit jediný USB-C kabel a uživatel má hned k dispozici 4K HDMI výstup při 60 Hz, což zajišťuje plynulý a ostrý obraz pro prezentace i videokonference. 

Praktický EDID přepínač pomáhá zajistit plynulou kompatibilitu s různými typy displejů a předchází potížím s obrazem. Nechybí ani integrovaný gigabitový ethernet, který zajistí spolehlivé a rychlé síťové připojení bez závislosti na Wi-Fi. 

All-in-one Vivolink 4K USB-C HUB je tak podle výrobce ideální řešení pro zasedací místnosti i menší konferenční prostory, kde je prioritou jednoduché použití, stabilita a univerzálnost napříč zařízeními. Součástí balení je navíc 100W nabíječka.

„V praxi často vidíme, že největší problémy v meetingových místnostech vznikají kvůli technickým komplikacím jako jsou nekompatibilita nebo nestabilní napájení. Tento hub tyto problémy eliminuje a přináší jistotu, že vše funguje tak, jak má. Nabízí vysoký výkon, spolehlivost a zároveň maximálně jednoduché připojení,“ uvedl Michael Krogh, ředitel společnosti Vivolink.

