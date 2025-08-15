Channeltrends  »  Novinky  »  TP-Link uvádí kameru Tapo C113s barevným nočním viděním a AI ochranou

TP-Link uvádí kameru Tapo C113s barevným nočním viděním a AI ochranou

Dnes
TP-Link Tapo C113
Autor: TP-Link
Společnost TP-Link představuje univerzální bezpečnostní kameru Tapo C113 pro celodenní dohled uvnitř i venku, s vysokým rozlišením, pokročilými AI funkcemi, odolností proti povětrnostním vlivům a jednoduchou instalaci.

Tapo C113 poskytuje obraz v rozlišení 2K 3MP (2304 × 1296 px) pro detailní a ostrý záznam s možností rozpoznání jemných detailů. Díky dvěma integrovaným reflektorům a světelnému objektivu F1,6 kamera zachytí barevné záběry i za tmy nebo při slabém osvětlení. Noční vidění dosahuje až 12 metrů a zajišťuje spolehlivé sledování prostoru i v úplné tmě.

Kamera je vybavena bezplatnou AI detekcí, která rozpozná pohyb, osoby i dětský pláč a zasílá jen relevantní upozornění. Funkce detekce pohybu a zvuků (například pláče dítěte) minimalizuje falešné poplachy. Uživatelé mohou nastavit zóny aktivity a soukromí, aby dostávali upozornění jen na důležité události a chránili své soukromí.

Tapo C113 je určena pro vnitřní i venkovní použití a splňuje krytí IP65, což zajišťuje ochranu proti dešti, prachu i extrémním teplotám (provozní teplota –20 °C až 45 °C). Díky silné a nastavitelné magnetické základně lze kameru snadno umístit na stůl, stěnu nebo strop podle potřeby. Kompaktní rozměry (61,1 × 60,5 × 92,1 mm) a nízká hmotnost umožňují diskrétní instalaci.

Kamera disponuje kvalitním mikrofonem a reproduktorem pro obousměrnou komunikaci, což lze ocenit při kontaktu s návštěvou, kurýrem nebo při dohledu na děti a domácí mazlíčky. Možnost nahrát vlastní zvukový alarm a nastavit světelný výstražný signál pomáhá odradit nezvané návštěvníky.

Cyber25

Záznamy lze ukládat na microSD kartu s kapacitou až 512 GB nebo do cloudového úložiště Tapo Care (předplatné). Správa kamery, přehrávání záznamů a nastavení probíhá jednoduše přes mobilní aplikaci Tapo, která je volně dostupná v češtině i slovenštině. Kamera je kompatibilní s Amazon Alexa, Google Home i Samsung SmartThings, což umožňuje hlasové ovládání a snadnou integraci do chytré domácnosti.

Zdroj: TP-Link

Témata:

