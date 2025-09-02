TP-Link uvádí 2K Wi-Fi kameru Tapo C216 pro ochranu domova uvnitř i venku

- Výrobce: TP-Link
- Servis: podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 1099 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/cloud-camera/tapo-c216/
Tapo C216 je vybavena odolným tělem s krytím IP65, díky čemuž obstojí i v náročných povětrnostních podmínkách. Otočný mechanismus umožňuje horizontální rotaci v rozsahu 360 stupňů a vertikální náklon až 152 stupňů.
Díky 2K 3MP rozlišení kamera poskytuje ostrý a detailní obraz, ve kterém je snadné rozpoznat osoby, objekty i drobné detaily. Tapo C216 je navíc vybavena reflektory pro barevné noční vidění s dosahem až 12 metrů, a v závislosti na okolních podmínkách dokáže sledovat dění i za úplné tmy.
Tapo C216 využívá umělou inteligenci pro pokročilou detekci pohybu a osob včetně rozpoznání zvukových podnětů, jako je například pláč dítěte. Kamera nabízí možnost nastavení zón aktivity, díky čemuž bude uživatel upozorněn na skutečně relevantní události. K dispozici je i funkce automatického sledování pohybujících se objektů v zorném poli kamery. Uživatelé mohou aktivovat světelné a zvukové alarmy pro odrazení narušitelů a v aplikaci si tyto výstražné prvky plně přizpůsobit.
Veškeré záznamy lze uložit buď na microSD kartu s kapacitou až 512 GB, nebo do šifrovaného cloudového úložiště Tapo Care, které poskytuje vzdálený přístup k historii událostí a pokročilé funkce zálohování. Kameru lze nastavit a ovládat prostřednictvím mobilní aplikace Tapo dostupné v češtině i slovenštině. Aplikace umožňuje přehrávání záznamů, nastavování režimů, zón a sdílení kamery s dalšími členy domácnosti.
Tapo C216 disponuje vestavěným mikrofonem a reproduktorem, díky kterým je možné využívat obousměrnou komunikaci například s kurýry, návštěvami nebo dětmi. Kamera je kompatibilní s hlasovými asistenty Google Assistant, Amazon Alexa a platformou Samsung SmartThings, takže ji lze snadno začlenit do existujícího systému chytré domácnosti. Uživatelé mají možnost kameru ovládat hlasem nebo automatizovat její činnost podle scénářů.
Nová kamera Tapo C216 je ideálním řešením pro uživatele, kteří hledají kombinaci vysoké obrazové kvality, chytrých funkcí a univerzálního použití v jednom kompaktním zařízení. Hodí se pro dohled nad domem, garáží, zahradou i interiérem a díky své odolnosti najde využití po celý rok bez ohledu na počasí.
Zdroj: TP-Link