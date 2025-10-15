Channeltrends  »  Novinky  »  TP-Link představuje 3K Wi-Fi kameru Tapo C236 s AI detekcí

TP-Link představuje 3K Wi-Fi kameru Tapo C236 s AI detekcí

redakce
Dnes
Dnes

TP-Link Tapo C236s
Autor: TP-Link
Společnost TP-Link rozšiřuje svou řadu domácí bezpečnostní techniky o nový model Tapo C236. Otočná Wi-Fi kamera nabízí mimořádně detailní 3K obraz ve dne i v noci, inteligentní detekci osob, domácích mazlíčků, vozidel i dětského pláče a odolnou konstrukci určenou pro použití v interiéru i exteriéru.

Díky kompaktnímu designu a flexibilním možnostem instalace na stůl, stěnu, strop nebo speciální držák zajišťuje spolehlivý dohled nad domácností v různých podmínkách i prostředích.

Tapo C236 je vybavena odolným tělem s krytím IP65, které zajišťuje ochranu proti dešti, prachu i sněhu. Kamera je určena pro vnitřní i venkovní instalaci, například u vchodových dveří, na zahradě nebo příjezdové cestě. Otočný mechanismus umožňuje 360° horizontální rotaci a 151° vertikální náklon, což poskytuje plný panoramatický pohled a zajišťuje pokrytí celého prostoru bez slepých míst.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Díky 3K rozlišení (2880 × 1620 px) a 5MP senzoru poskytuje kamera ostrý a detailní obraz, ve kterém je snadné rozeznat osoby, objekty i detaily jako registrační značky. Vestavěné reflektory a starlight snímač umožňují barevné noční vidění s dosahem až 20 metrů, a to i v podmínkách s minimálním osvětlením.

Tapo C236 využívá pokročilou umělou inteligenci pro detekci osob, domácích mazlíčků, vozidel, dětského pláče, linie překročení a neoprávněné manipulace. Disponuje funkcí automatického sledování pohybu (auto-tracking) a nastavitelnými zónami aktivity a soukromí, což minimalizuje falešná upozornění a zvyšuje relevanci notifikací. Pro odrazení nežádoucích návštěvníků lze aktivovat světelné a zvukové alarmy.

Veškeré záznamy lze ukládat buď na microSD kartu s kapacitou až 512 GB, nebo do šifrovaného cloudového úložiště Tapo Care (s předplatným). Mobilní aplikace Tapo v češtině i slovenštině umožňuje správu nastavení, přehrávání záznamů, nastavování zón aktivity a sdílení s dalšími členy domácnosti.

Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru umožňuje kamera obousměrnou hlasovou komunikaci s návštěvami nebo kurýry. Je kompatibilní s hlasovými asistenty Google Assistant, Amazon Alexa a Samsung SmartThings.

WT100_25

Nová kamera Tapo C236 je ideálním řešením pro uživatele hledající vysokou obrazovou kvalitu, inteligentní funkce a univerzální použití v jednom kompaktním zařízení. Hodí se pro dohled nad domem, garáží, zahradou i interiérem a díky své odolnosti ji lze používat za každého počasí.

Zdroj: TP-Link

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

