TP-Link představuje 3K Wi-Fi kameru Tapo C236 s AI detekcí

- Výrobce: TP-Link
- Servis: podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 1499 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/cloud-camera/tapo-c236/
Díky kompaktnímu designu a flexibilním možnostem instalace na stůl, stěnu, strop nebo speciální držák zajišťuje spolehlivý dohled nad domácností v různých podmínkách i prostředích.
Tapo C236 je vybavena odolným tělem s krytím IP65, které zajišťuje ochranu proti dešti, prachu i sněhu. Kamera je určena pro vnitřní i venkovní instalaci, například u vchodových dveří, na zahradě nebo příjezdové cestě. Otočný mechanismus umožňuje 360° horizontální rotaci a 151° vertikální náklon, což poskytuje plný panoramatický pohled a zajišťuje pokrytí celého prostoru bez slepých míst.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Díky 3K rozlišení (2880 × 1620 px) a 5MP senzoru poskytuje kamera ostrý a detailní obraz, ve kterém je snadné rozeznat osoby, objekty i detaily jako registrační značky. Vestavěné reflektory a starlight snímač umožňují barevné noční vidění s dosahem až 20 metrů, a to i v podmínkách s minimálním osvětlením.
Tapo C236 využívá pokročilou umělou inteligenci pro detekci osob, domácích mazlíčků, vozidel, dětského pláče, linie překročení a neoprávněné manipulace. Disponuje funkcí automatického sledování pohybu (auto-tracking) a nastavitelnými zónami aktivity a soukromí, což minimalizuje falešná upozornění a zvyšuje relevanci notifikací. Pro odrazení nežádoucích návštěvníků lze aktivovat světelné a zvukové alarmy.
Veškeré záznamy lze ukládat buď na microSD kartu s kapacitou až 512 GB, nebo do šifrovaného cloudového úložiště Tapo Care (s předplatným). Mobilní aplikace Tapo v češtině i slovenštině umožňuje správu nastavení, přehrávání záznamů, nastavování zón aktivity a sdílení s dalšími členy domácnosti.
Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru umožňuje kamera obousměrnou hlasovou komunikaci s návštěvami nebo kurýry. Je kompatibilní s hlasovými asistenty Google Assistant, Amazon Alexa a Samsung SmartThings.
Nová kamera Tapo C236 je ideálním řešením pro uživatele hledající vysokou obrazovou kvalitu, inteligentní funkce a univerzální použití v jednom kompaktním zařízení. Hodí se pro dohled nad domem, garáží, zahradou i interiérem a díky své odolnosti ji lze používat za každého počasí.
Zdroj: TP-Link