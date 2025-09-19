Channeltrends  »  Novinky  »  TP-Link uvádí dvoupásmové Wi-Fi 7 extendery RE225BE a RE235BE pro rozšíření signálu

TP-Link uvádí dvoupásmové Wi-Fi 7 extendery RE225BE a RE235BE pro rozšíření signálu

TP-Link RE225BE a RE235BE
Společnost TP-Link představuje nové modely Wi-Fi extenderů RE225BE a RE235BE. Oba modely jsou vybaveny technologií WiFi 7, která zlepšuje rychlost, stabilitu i kapacitu sítě, a jsou navrženy pro spolehlivé rozšíření pokrytí v domácnostech a menších firemních prostorách.

Oba modely RE225BE a RE235BE využívají nejnovější standard WiFi 7 s rychlostmi až 3,6 Gb/s, přičemž pásmo 5 GHz dosahuje přenosové rychlosti až 2882 Mb/s a pásmo 2,4 GHz rychlosti 688 Mb/s. Díky technologii Multi-Link Operation (MLO) mohou zařízení současně komunikovat na obou pásmech, což snižuje latenci, zvyšuje rychlost a umožňuje efektivní využití datového toku.

Extendery podporují také funkce jako 4K-QAM, 160 MHz kanály, MU-MIMO a OFDMA, díky kterým zajišťují vysokou kapacitu sítě i v přetížených prostředích a umožňují hladký bezdrátový přenos dat i do mnoha zařízení zároveň.

Díky podpoře standardu EasyMesh lze oba modely začlenit do mesh sítě TP-Link, čímž se rozšíří pokrytí bezdrátového signálu na větší prostor. Technologie EasyMesh zajišťuje koordinovanou spolupráci mezi více zařízeními pro hladký přechod signálu a optimalizaci rychlosti a stability.

Model RE225BE je vybaven gigabitovým ethernetovým portem, který umožňuje připojení dalších zařízení k síti prostřednictvím kabelu pro stabilní přenos dat. RE235BE má ještě výkonnější 2,5 GbE port pro náročnější uživatele, kteří vyžadují rychlejší kabelové propojení pro domácí servery, herní konzole nebo počítače.

Oba extendery využívají nejnovější bezpečnostní protokoly WPA3 a WPA2-PSK, které poskytují ochranu před neoprávněným přístupem k síti. Správa zařízení je intuitivní prostřednictvím aplikace TP-Link Tether, která umožňuje konfiguraci, sledování provozu, aktualizace firmwaru a správu připojených zařízení.

Každý z modelů disponuje rozměry 97 × 46 × 158 mm a dvěma externími anténami. Provozní teplota je stanovena mezi 0 a 40 °C, což je standardní hodnota vhodná pro domácí i kancelářské prostředí. Napájení je možné z běžných zdrojů 100–240 V, spotřeba nepřesahuje 15 W.

Cyber25

Doporučená maloobchodní cena: 2449 Kč (RE225BE) a 2599 Kč (RE235BE)

Zdroj: TP-Link

