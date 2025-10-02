Channeltrends  »  Novinky  »  Dell představuje výkonné mobilní pracovní stanice Pro Max 14 a 16 Premium

Dell představuje výkonné mobilní pracovní stanice Pro Max 14 a 16 Premium

redakce
Dnes
3 minuty

Dell Pro Max 16 Premium
Autor: Dell Technologies
Společnost Dell Technologies na český trh uvedla nové modely mobilních pracovních stanic Dell Pro Max Premium. Notebooky se 14 a 16palcovým displejem v sobě spojují výkon a prémiový design. Jsou navržené pro uživatele, kteří jsou stále v pohybu, a ocení tak lehkou a odolnou konstrukci.
  • Výrobce: Dell Technologies
  • Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD Synnex
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
  • Cena: Na dotaz
  • Více informací: https://www.dell.com/cs-cz/

Notebooky Dell Pro Max Premium kombinují mobilitu s vysokým výkonem díky procesorům Intel Core Ultra a grafické kartě NVIDIA RTX PRO Laptop. 14palcový model nabízí o 19 % vyšší grafický výkon než předchůdce Precision 5490, zatímco 16palcová varianta (na úvodním obrázku) přináší oproti Precision 5690 výkon o 23 % vyšší.

Oba modely lze osadit procesorem Intel Core Ultra 9 285H vPro Enterprise se 16 jádry, frekvencí až 5,40 GHz a TDP 45 W. Procesor obsahuje integrovaný NPU (Neural Processing Unit), který urychluje výpočty úloh využívajících umělou inteligenci, například zpracování obrazu, analýzu dat či prediktivní výpočty.

Konfigurace notebooků umožňují osazení dedikovanými grafickými kartami NVIDIA s architekturou Blackwell, model se 14palcovým displejem lze vybavit grafickou kartou NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell s 8 GB paměti GDDR7, zatímco 16palcová varianta umožňuje konfiguraci až s NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell s 12 GB paměti GDDR7.

Tandem OLED displeje s dotykovým ovládáním

Pro 16palcový model je k dispozici Tandem OLED 4K UHD+ displej s poměrem stran 16:10, obnovovací frekvencí 120 Hz a podporou Variable Refresh Rate (VRR), pokrytím 100 % barevného prostoru DCI-P3, jasem 500 nitů a certifikací VESA DisplayHDR TrueBlack 1000. Umožňuje také dotykové ovládání. Inovativní Tandem OLED displej využívá dvě vrstvy organických diod, díky čemuž nabízí vyšší jas, věrnější barvy a delší životnost než běžné OLED panely. K dispozici je také varianta s FHD+ displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, 100 % DCI-P3 a anti-glare povrchem.

Pro variantu s menším 14palcovým displejem je také možnost využít Tandem OLED QHD+ displej s obnovovací frekvencí 60 Hz a VRR, pokrytím 100 % DCI-P3, jasem 400 nitů a certifikací VESA Display HDR TrueBlack 500 s volitelným dotykovým ovládáním. Nabízí také FHD+ variantu s 60 Hz, 100 % sRGB a anti-glare povrchem.

Oba modely využívají technologii Low Blue Light pro snížení únavy očí při dlouhodobém používání a jsou vybaveny 8MP kamerou s IR senzorem pro bezpečné přihlášení.

Rychlá paměť a úložiště s kapacitou až 4 TB

Notebooky Dell Pro Max Premium jsou vybaveny pamětí LPDDR5× v konfiguracích 16 GB, 32 GB nebo 64 GB, vše v duálním kanálu pro optimální výkon. 16 GB paměti pracuje na frekvenci 8400 MT/s, zatímco varianty s 32 GB a 64 GB dosahují frekvence 7467 MT/s, což zajišťuje rychlé zpracování dat i při náročných aplikacích a víceúlohovém provozu.

Nové mobilní pracovní stanice lze vybavit SSD disky PCIe Gen4, které zajišťují vysokou propustnost dat a spolehlivost při náročných pracovních úlohách. Model se 14palcovým displejem je možné osadit až 2 TB SSD TLC s DRAM, M.2 2280, PCIe Gen4 a podporou SED (Self-Encrypting Drive) Ready. Varianta s 16palcovým displejem umožňuje konfiguraci až 4 TB SSD TLC s DRAM, M.2 2280, PCIe Gen4 a SED Ready, což umožňuje ukládat velké množství dat a projektů lokálně při zachování vysoké rychlosti přístupu a šifrování dat pro bezpečné podnikové prostředí.

Vysoký výkon a nízká hmotnost

Notebooky Dell Pro Max Premium si zachovávají nízkou hmotnost a štíhlý profil. Čtrnáctipalcová verze váží pouhých 1,61 kg, šestnáctipalcová pak 2,19 kg. Robustní šasi z hliníku a magnézia prošlo zátěžovými testy dle standardu MIL-STD, takže zvládne i každodenní cestování a náročnější provozní podmínky.

WT100_25

Moderní konektivita zahrnuje WiFi 7 a Bluetooth 5.4, nechybí ani široká nabídka portů včetně až čtyř rozhraní Thunderbolt (v kombinaci Thunderbolt 4 a nejnovější Thunderbolt 5 s propustností až 120 Gb/s). Šestnáctipalcový model doplňuje výbavu o HDMI 2.1 a plnohodnotný SD slot, menší čtrnáctipalcová varianta nabízí slot pro microSD karty. Díky této výbavě lze k notebookům připojit externí monitory, rychlá úložiště i další profesionální periferie.

Zdroj: Dell Technologies

