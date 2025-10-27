TP-Link představuje 5G router NE200-Outdoor do náročných podmínek

- Výrobce: TP-Link
- Servis: podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 9299 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/5g-4g-router/ne200-outdoor/
Router TP-Link NE200-Outdoor poskytuje rychlost stahování až 4,67 Gb/s, což zajistí bezproblémové streamování videí ve vysoké kvalitě, hraní online her i současné připojení více chytrých zařízení. Podporuje také 4G LTE s rychlostí až 1,6 Gb/s, které slouží jako spolehlivá záloha v případě nedostupnosti 5G sítě. Díky široké kompatibilitě s klíčovými 5G, 4G a 3G pásmy je zařízení připraveno pro použití prakticky kdekoliv.
TP-Link NE200-Outdoor je navržen pro venkovní instalace a spolehlivý provoz i v náročných podmínkách. Robustní provedení s krytím IP66 zajišťuje ochranu proti dešti, sněhu, prachu a dalším nepříznivým vlivům. Router je schopen provozu v teplotním rozsahu od –30 °C do 60 °C. Integrovaná ochrana proti přepětí a elektrostatickým výbojům pomáhá minimalizovat riziko poškození zařízení při bouřkách či nestabilním napájení.
Zařízení disponuje 2,5 Gb/s PoE/LAN portem, který umožňuje přenos dat i napájení prostřednictvím jednoho kabelu. Podporováno je standardní PoE 802.3af/at i pasivní 48V PoE, což zjednodušuje nasazení v místech bez přímého přístupu k elektrické síti. V balení se nachází desetimetrový ethernetový kabel, PoE adaptér a sada pro montáž (viz úvodní obrázek).
Router nabízí širokou škálu funkcí pro správu a zabezpečení sítě, jako jsou DHCP, NAT, port forwarding, firewall, IP Passthrough nebo vestavěný VPN server (PPTP, IPSec, OpenVPN). Díky tomu je vhodný nejen pro domácí použití, ale také pro firemní aplikace vyžadující vyšší úroveň zabezpečení a vzdálený přístup.
Zdroj: TP-Link