Mercusys uvádí dvoupásmový WiFi 6 mesh systém Halo H85X

- Výrobce: Mercusys
- Distributoři ČR: AT Computers
- Distributoři SR: AT Computers SK
- Cena: 2379 Kč (2pack) / 3499 Kč (3pack)
- Více informací: https://www.mercusys.com/cz/product/details/halo-h85x/
Mercusys Halo H85X využívá technologii WiFi 6 (AX3000), která přináší vyšší rychlost, nižší latenci a větší kapacitu současných připojení. Systém dosahuje kombinované rychlosti až 3 Gb/s (2 402 Mb/s v pásmu 5 GHz a 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz), což zajišťuje plynulé streamování, online hraní bez zpoždění i rychlé stahování velkých souborů. Díky pokročilým technologiím MU-MIMO, OFDMA a Beamforming lze připojit více než 150 zařízení současně bez poklesu výkonu, což ocení rodiny i sdílené kanceláře.
Halo H85X je vybaven jedním 2,5 Gb/s portem a dvěma gigabitovými porty na každé jednotce, což zajišťuje rychlé kabelové připojení pro počítače, chytré televize nebo herní konzole. Systém je ideální pro domácnosti i kanceláře, kde je potřeba maximální stabilita a výkon. Mesh síť zajišťuje plynulé pokrytí bez mrtvých zón – balení s dvěma jednotkami pokryje až 460 m², balení se třemi jednotkami až 650 m².
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Jednotky Halo spolupracují a automaticky přepínají mezi sebou, když se pohybujete po domě, a to pomocí jediného sjednoceného názvu Wi-Fi a hesla. Přechod mezi jednotlivými uzly je zcela plynulý, bez výpadků a nutnosti ručního přepínání. Funkce Self-Healing automaticky vybírá nejlepší trasu připojení podle stability sítě, což zajišťuje optimální výkon a spolehlivost i při vysoké hustotě připojených zařízení.
Nastavení a správa mesh systému je snadná díky mobilní aplikaci MERCUSYS, dostupné v češtině i slovenštině. Uživatelé mohou nastavit síť, spravovat připojená zařízení, vytvářet profily pro členy rodiny, nastavit časové limity online, blokovat nevhodný obsah nebo vytvořit oddělenou síť pro hosty. O bezpečnost se stará nejnovější standard WPA3, firewall a pokročilé sledování připojených zařízení.
Pokud potřebujete ještě větší pokrytí, můžete kdykoli rozšířit mesh síť přidáním dalších jednotek Halo H85X nebo dalších kompatibilních modelů řady Halo H. Systém podporuje automatické připojení nových jednotek a jejich integraci do stávající sítě
Zdroj: Mercusys