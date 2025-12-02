Channeltrends  »  Novinky  »  TP-Link představuje dvoupásmový Wi-Fi 7 extender TP-Link RE220BE

TP-Link představuje dvoupásmový Wi-Fi 7 extender TP-Link RE220BE

TP-Link RE220BE
Společnost TP-Link představuje dvoupásmový WiFi 7 extender RE220BE navržený pro efektivní rozšíření pokrytí bezdrátové sítě. Zařízení přináší vyšší rychlost, stabilitu i kapacitu sítě a je ideální pro domácnosti, byty i menší kanceláře, kde je potřeba pokrýt větší plochu nebo odstranit hluchá místa bez signálu.

RE220BE využívá standard WiFi 7 s kombinovanou rychlostí až 3,6 Gb/s (2882 Mb/s v pásmu 5 GHz a 688 Mb/s v pásmu 2,4 GHz). Díky tomu poskytuje plynulý přenos dat i při připojení více zařízení současně, což ocení uživatelé streamující video ve 4K/8K rozlišení, hráči i ti, kteří často pracují z domova.

Technologie Multi-Link Operation (MLO) umožňuje současnou komunikaci přes obě pásma, což zvyšuje propustnost a snižuje latenci. Uživatelé získají stabilní připojení i při pohybu mezi místnostmi nebo při přepínání mezi zařízeními. Extender automaticky volí nejlepší cestu přenosu a zajišťuje nepřerušované spojení pro náročné aplikace, jako jsou videohovory či online hraní.

RE220BE podporuje technologii EasyMesh, díky níž lze zařízení jednoduše integrovat do existující domácí Wi-Fi sítě TP-Link a vytvořit jednotnou síť s plynulým přechodem mezi jednotlivými přístupovými body. Tím se eliminuje problém se ztrátou signálu při pohybu po domě nebo mezi podlažími a uživatelé mohou využívat stabilní připojení v každém koutě domácnosti.

K dispozici je gigabitový LAN port pro připojení stolních počítačů, herních konzolí či chytré televize pomocí kabelu.

Extender podporuje nejnovější bezpečnostní standard WPA3, který chrání síť před neoprávněným přístupem. Konfigurace a správa zařízení je snadná prostřednictvím mobilní aplikace TP-Link Tether, dostupné pro Android a iOS. Uživatelé zde mohou sledovat síťovou aktivitu, nastavovat parametry připojení, spravovat připojená zařízení i provádět aktualizace firmwaru.

RE220BE se vyznačuje kompaktním designem s rozměry 97 × 46 × 158 mm, díky kterým nenaruší vzhled interiéru. Zařízení má dvě interní antény pro optimální pokrytí a funguje při teplotách od 0 °C do 40 °C. Napájení zajišťuje běžný zdroj 100–240 V AC, přičemž spotřeba nepřesahuje 15 W.

