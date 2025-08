TP-Link uvádí hardwarový kontrolér Omada OC400 pro centralizovanou správu firemních sítí

Výrobce: TP-Link

Použití kontroléru zjednodušuje a urychluje správu sítě a poskytuje rychlý přehled nad děním v síti. Omada OC400 umožňuje centralizovanou správu až tisícovky přístupových bodů Omada, stovky routerů Omada a až 200 switchů Omada v rámci jedné platformy, bez dalších licenčních poplatků. Výkonný čtyřjádrový procesor, 8 GB DDR4 a 32 GB eMMC úložiště zajišťují plynulý provoz i při vysokém zatížení sítě.





Díky podpoře až deseti vybraných DeltaStream GPON OLT jednotek je kontroler OC400 vhodný i pro aplikace typu „optika do kanceláře“ (FTTO, Fiber to the Office) nebo „optika na stůl“ (FTTD, Fiber to the Desktop), kde se využívají nástěnné a stolní Omada přístupové body s optickým GPON uplink portem. Typicky se jedná o rozsáhlé areály, jako jsou výrobní podniky, školní kampusové sítě, nemocnice nebo hotelové komplexy.

Hybridní cloudové řešení pro správu odkudkoli

OC400 nabízí hybridní cloudové řešení, tudíž přístup ke správě je možný jak lokálně, tak vzdáleně přes cloud, a to prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace Omada. Díky tomu lze síť monitorovat, konfigurovat a spravovat z jakéhokoli místa. A to bez jakýchkoliv licenčních poplatků a bez potřeby veřejné IP adresy nebo VPN pro přístup ke kontroleru. Pokročilé funkce zahrnují hromadnou správu, správu více lokalit, automatické zálohování, migraci mezi lokalitami a uživatelsky přizpůsobitelné rozhraní.

Spolehlivost, bezpečnost a provoz bez přerušení

Zařízení je vybaveno dvěma interními napájecími zdroji pro redundantní napájení, což zajišťuje spolehlivý provoz i v případě výpadku jednoho zdroje. Integrovaný ventilátor udržuje optimální teplotu při nepřetržitém provozu. Kontroler s rozměry 440 × 180 × 44 mm a výšce 1U je určen pro montáž do 19palcového racku pomocí montážních držáků, jež jsou součástí balení.

Intuitivní rozhraní a monitoring v reálném čase

Omada OC400 nabízí přehledné a uživatelsky přívětivé rozhraní, které umožňuje sledování topologie sítě, výkonových statistik, stavu zařízení a připojených klientů v reálném čase. Správci mají k dispozici detailní přehled o síťovém provozu, možnost hromadné konfigurace, plánování aktualizací, zálohování konfigurací a další pokročilé nástroje pro efektivní údržbu celé infrastruktury.

Kompatibilita

Kontrolér je plně kompatibilní se všemi zařízeními Omada SDN. Instalace je rychlá a snadná díky automatickému vyhledávání zařízení v síti a možnosti dávkové konfigurace. OC400 je ideálním řešením pro firmy, školy, hotely, správce budov a poskytovatele řízených služeb (MSP), kteří požadují profesionální správu a vysokou úroveň zabezpečení.

