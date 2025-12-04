AGON by AOC přináší výkonný monitor HDR1000 MiniLED Dual Mode

- Výrobce: AGON by AOC
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Cena: 10 884 Kč (449 €), od ledna 2026
- Více informací: https://aoc.com/cz/gaming
Špičková technologie U27G4XM představuje další krok v prémiových technologiích displejů a překonává model Q27G3XMN s podobnými specifikacemi díky vyššímu rozlišení 4K, moderní technologii panelu Fast IPS a vylepšenému designu řady G4. Tento 27palcový HDR výkonný monitor kombinuje 1152 lokálních zón stmívání s certifikací Display HDR 1000 a maximálním jasem 1200 cd/m², čímž vytváří výjimečný HDR výkon, který oživuje hry, filmy a obsah s bezprecedentními detaily a kontrastem.
Technologie MiniLED poskytuje hráčům vynikající ovládání stmívání, což umožňuje téměř OLED úrovně černé barvy spolu s výjimečným jasem, kterému OLED zatím nemůže konkurovat – což je zásadní pro spatření nepřátel v tmavých oblastech při zachování živých explozí a efektů. S maximálním jasem 1200 cd/m² poskytuje model U27G4XM HDR zážitek s ohromujícími světly a hlubokými černými barvami, a to bez obav z vypálení obrazu spojených s technologií OLED, což jej činí ideálním pro dlouhé herní seance a různorodý obsah. Technologie Dual Frame Mode nabízí to nejlepší z obou světů: hráči mohou okamžitě přepínat mezi ohromujícím rozlišením 4K při 160 Hz pro pohlcující dobrodružství pro jednoho hráče a ultrarychlým rozlišením FHD při 320 Hz pro režim více hráčů – čímž odpadá potřeba více monitorů.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Monitor má výjimečnou přesnost barev s pokrytím 151,8 % sRGB a 98,0 % DCI-P3 díky panelu Fast IPS, flexibilitu Dual Frame pro výběr mezi ostrým rozlišením 4K při 160 Hz nebo superrychlým rozlišením FHD při 320 Hz a podsvícení MiniLED, které poskytuje skutečný výkon HDR1000. Ať už prozkoumáváte rozsáhlé otevřené světy v detailu 4K nebo soutěžíte v rychlých multiplayerových hrách při 320 Hz, model U27G4XM se přizpůsobí herním potřebám bez kompromisů.
Model U27G4XM vyniká jako displej pro konzolové hry, podporuje 4K @ 120 Hz pro PlayStation 5 a Xbox Series X a zároveň poskytuje HDR výkon, který oživuje herní světy. 1152 zón lokálního stmívání poskytuje přesné ovládání kontrastu, které odhaluje detaily jak v jasných světlech, tak v hlubokých stínech, což je zásadní pro konkurenční výhodu i poutavé vyprávění příběhu.
Technologie Wide Color Gamut s pokrytím 151,8 % sRGB a 98,0 % DCI-P3 zajišťuje přesnou reprodukci barev pro tvorbu obsahu, zatímco režim Dual Frame Mode umožňuje okamžité přepnutí na soutěžní hraní s vysokou obnovovací frekvencí bez nutnosti druhého monitoru. Konektivita HDMI 2.1 a DisplayPort 1.4 podporuje nejnovější grafické karty a konzole.
Model U27G4XM zahrnuje funkci PiP/PbP pro multitaskingové scénáře, což z něj činí ideální volbu pro streamery a tvůrce obsahu, kteří potřebují jak prémiovou vizuální kvalitu, tak konkurenceschopný výkon. Oba monitory se vyznačují čistým designem G4 s 3strannými bezrámečkovými okraji, které jsou ideální pro instalace s více monitory.
Model U27G4XM nabízí špičkovou obrazovou kvalitu MiniLED HDR1000 s konkurenceschopnou všestranností Dual Frame, díky čemuž je ideální pro hráče, kteří chtějí jeden monitor pro pohlcující zážitky pro jednoho hráče, hraní na konzoli a konkurenceschopné prostředí pro více hráčů. Model 25G4KUR se zaměřuje výhradně na špičkovou kvalitu pro soutěžní hraní a nabízí výkon 420 Hz v optimálním formátu pro e-sport za cenu, která zpřístupňuje hraní s ultra vysokou obnovovací frekvencí všem oddaným soutěžním hráčům.
Zdroj: Agon by AOC