TP-Link představuje výkonný Wi-Fi 6 adaptér Archer TX30U Plus

TP-Link představuje výkonný Wi-Fi 6 adaptér Archer TX30U Plus

Dnes
Společnost TP-Link představuje bezdrátový USB adaptér Archer TX30U Plus, který přináší rychlé a spolehlivé připojení WiFi 6 pro stolní i přenosné počítače. Tento kompaktní adaptér nabízí kombinovanou rychlost až 1800 Mb/s: 1201 Mb/s v pásmu 5 GHz a 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a díky dvěma vysoce ziskovým anténám zajišťuje stabilní a rychlé připojení i v prostředí s větším počtem zařízení.

Archer TX30U Plus využívá standard WiFi 6 (802.11ax), který přináší vyšší propustnost, nižší latenci a efektivnější využití šířky pásma. Adaptér je ideální pro online hraní, streamování videí ve 4K kvalitě nebo stahování velkých souborů, kde oceníte stabilní připojení bez výpadků. Díky technologii MU-MIMO a OFDMA dokáže zařízení komunikovat s více klienty současně, což zlepšuje propustnost celé domácí sítě a minimalizuje zpoždění při přenosu dat.

Dvě externí nastavitelné antény s vysokým ziskem zajišťují silný a stabilní signál i na větší vzdálenosti a díky technologii Beamforming adaptér směruje Wi‑Fi signál přesně tam, kde je potřeba. Adaptér je připojen prostřednictvím odnímatelného dokovacího stojanu s USB 3.0 kabelem o délce 1,2 m, což umožňuje optimální umístění antén pro nejlepší signál. Tento praktický design zajišťuje flexibilní instalaci a pomáhá dosáhnout maximálního výkonu bez ohledu na umístění počítače.

Instalace zařízení je rychlá a intuitivní. Stačí zapojit adaptér do USB portu a nainstalovat ovladače z dodávaného média nebo z oficiálních stránek TP-Link. Archer TX30U Plus je kompatibilní s operačními systémy Windows 10/11 a podporuje moderní bezpečnostní standard WPA3, který zajišťuje pokročilou ochranu dat proti neoprávněnému přístupu.

Díky kombinaci špičkové technologie WiFi 6, flexibilní instalace a vysokého dosahu představuje Archer TX30U Plus ideální volbu pro domácnosti i menší kanceláře. Nabízí výborný poměr ceny a výkonu a umožňuje snadný přechod na moderní bezdrátové připojení s maximální spolehlivostí.

Zdroj: TP-Link

