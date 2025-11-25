TP-Link představuje výkonný Wi-Fi 6 adaptér Archer TX30U Plus

- Výrobce: TP-Link
- Servis: podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 739 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/high-gain-adapter/archer-tx30u-plus/
Archer TX30U Plus využívá standard WiFi 6 (802.11ax), který přináší vyšší propustnost, nižší latenci a efektivnější využití šířky pásma. Adaptér je ideální pro online hraní, streamování videí ve 4K kvalitě nebo stahování velkých souborů, kde oceníte stabilní připojení bez výpadků. Díky technologii MU-MIMO a OFDMA dokáže zařízení komunikovat s více klienty současně, což zlepšuje propustnost celé domácí sítě a minimalizuje zpoždění při přenosu dat.
Dvě externí nastavitelné antény s vysokým ziskem zajišťují silný a stabilní signál i na větší vzdálenosti a díky technologii Beamforming adaptér směruje Wi‑Fi signál přesně tam, kde je potřeba. Adaptér je připojen prostřednictvím odnímatelného dokovacího stojanu s USB 3.0 kabelem o délce 1,2 m, což umožňuje optimální umístění antén pro nejlepší signál. Tento praktický design zajišťuje flexibilní instalaci a pomáhá dosáhnout maximálního výkonu bez ohledu na umístění počítače.
Instalace zařízení je rychlá a intuitivní. Stačí zapojit adaptér do USB portu a nainstalovat ovladače z dodávaného média nebo z oficiálních stránek TP-Link. Archer TX30U Plus je kompatibilní s operačními systémy Windows 10/11 a podporuje moderní bezpečnostní standard WPA3, který zajišťuje pokročilou ochranu dat proti neoprávněnému přístupu.
Díky kombinaci špičkové technologie WiFi 6, flexibilní instalace a vysokého dosahu představuje Archer TX30U Plus ideální volbu pro domácnosti i menší kanceláře. Nabízí výborný poměr ceny a výkonu a umožňuje snadný přechod na moderní bezdrátové připojení s maximální spolehlivostí.
Zdroj: TP-Link