Channeltrends  »  Novinky  »  WESTech je novým distributorem Lenovo ISG na Slovensku

WESTech je novým distributorem Lenovo ISG na Slovensku

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Mužské a ženské ruce spojující puzzle kousky na barevném pozadí reprezentující týmovou spolupráci spolupráce synergie kreativní problém řešení integrační strategie připojení konceptu.
Autor: Shutterstock
Partnerství se společností Lenovo ISG představuje pro distributora další krok v rozšiřování portfolia řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Společnost WESTech oznamuje rozšíření svého portfolia o globální značku Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG). WESTech se tak stává oficiálním distributorem Lenovo ISG pro Slovensko.

Tímto strategickým krokem WESTech posiluje svou pozici v oblasti podnikových řešení, serverů a datových center. Nové partnerství poskytuje distributorovi a jeho zákazníkům přístup k nejmodernějším technologiím v oblasti infrastruktury a IT inovací.

„Toto partnerství je pro nás velkým krokem vpřed a obrovskou příležitostí,“ řekl Rudolf Koubek, ředitel prodeje a nákupu ve společnosti WESTech. „Vstupujeme do podnikového segmentu s globálním lídrem, který přináší špičkovou kvalitu a inovace. V nejbližších dnech zahájíme onboarding, přípravu týmu a naše první společné kroky s Lenovo.“

Spolupráce s Lenovo ISG umožní společnosti WESTech poskytovat komplexní infrastrukturní řešení pro podniková prostředí všech velikostí – od malých a středních podniků po velké organizace a veřejný sektor. 

Channeltrends Awards

Prostřednictvím Lenovo ISG získají zákazníci přístup k nejmodernějším technologiím pro servery, úložiště, síťová řešení a moderní datová centra, doplněné flexibilními možnostmi financování a služeb.

Zdroj: WESTech

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Stojí 99 korun

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Plodnost řešte ve třiceti, radí lékaři. Testy ukážou, kolik zbývá vajíček

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Péče praktiků se brzy změní. Více testů, EKG a péče na míru

Zuzana opustila svět kamer a našla radost v těstě z brambor a mouky

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

Záchrance můžete napsat i SMS. Dispečink vám odpoví také zprávou