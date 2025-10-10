XPG uvádí na trh kompaktní skříň Valor Nano a novou sérii zdrojů Pymcore SFX

- Výrobce: Adata Technology
- Distributoři ČR: AT Computers, Asbis CZ, eD' system Czech
- Distributoři SR: Asbis SK
- Cena: V textu
- Více informací: https://www.xpg.com
Trendem dnešní doby je umístit vysoce výkonné komponenty do kompaktních skříní. Standard NVIDIA SFF-Ready potvrzuje optimalizaci vnitřních rozměrů a zachování tepelné účinnosti. Kombinace nových skříní XPG Valor Air Nano a Valor Mesh Nano a zdrojů Pymcore SFX umožňuje přetavit vizi v minimalistickou sestavu s vysokým výkonem v realitu.
Uživatelské preference směřují k SFF
Trh se základními deskami formátu SFF (small form factor – základní desky menších rozměrů vhodné do kompaktních sestav) by měl do roku 2032 dosáhnout hodnoty 6,2 miliardy dolarů, což odpovídá složenému ročnímu tempu růstu (CAGR) přibližně 6,5 %. Tento trend odráží rostoucí důraz spotřebitelů na kvalitu osobního prostoru.
Vysoce výkonné grafické karty často vyžadují velké množství místa. Díky certifikaci NVIDIA SFF-Ready však mají uživatelé jistotu, že počítačová skříň nabízí nejen dostatek prostoru pro jejich instalaci, ale především i efektivní chlazení.
XPG Valor Nano pro sestavy NVIDIA SFF-Ready
Na tento trend reaguje XPG se skříněmi Valor Nano ve variantách Air a Mesh, které kladou důraz na optimální proudění vzduchu a efektivní využití prostoru, a zdrojem Pymcore SFX poskytujícím stabilní vysoký výkon. Společně tak tvoří ideální SFF-Ready řešení.
Oba modely jsou určeny pro kompaktní, ale výkonné sestavy m-ATX formátu. Podporují grafické karty délky 370 mm, radiátory chlazení o délce 360 mm, napájecí zdroje do 170 mm a lze je osadit až šesti ventilátory. Flexibilní (de)instalace panelů bez použití nástrojů zjednodušuje stavbu počítače. To platí také pro 35,6 mm prostoru pro vedení kabelů.
Model Valor Air Nano získal vzhled XPG Exoskeleton s panely perforovanými ve tvaru přerušovaných diagonálních bleskových přímek, které odrážejí charakter skříně. Valor Mesh Nano naopak sází na tradičnější pojetí perforace jemnou mřížkou.
XPG Pymcore SFX v kompaktní velikosti s vysokým výkonem
XPG Pymcore SFX je nejmenší napájecí zdroj v portfoliu XPG kompatibilní s Intel ATX 3.1. Je o 56 % menší než standardní ATX zdroje a nabízí o 128 % vyšší měrný výkon, tedy více výkonu na menším prostoru. Je vybaven řadou vysoce výkonných kondenzátorů, průlomovou topologií několika prémiových 100% japonských kondenzátorů, která snižuje rušení, optimalizuje jejich rozložení a poskytuje stabilitu s možnou odchylkou výkonu až 235 %. Je dodáván s nejnovějším kvalitním kabelem PCIe 12V-2×6 (600 W) pro grafické karty řady GeForce RTX 50 a další high-end komponenty, což z něj činí ideální volbu pro SFF-Ready sestavy. K dispozici jsou 850 W a 750 W modely, oba s certifikací 80 PLUS Gold. Disponuje sedmiletou zárukou a 8 ochrannými mechanismy, které zajišťují bezpečný provoz a dlouhodobou spolehlivost.
Počítačové skříně v černém i bílém provedení XPG Valor Air Nano a XPG Valor Mesh Nano jsou k dispozici u lokálních prodejců za doporučené koncové ceny 1399 Kč s DPH v České republice a 56,90 euro s DPH na Slovensku.
Zdroje XPG Pymcore SFX budou u lokálních prodejců k dispozici od prosince 2025 za doporučené koncové ceny:
• XPG Pymcore SFX 750 W – 2599 Kč s DPH v České republice a 105,90 euro na Slovensku
• XPG Pymcore SFX 850 W – 2899 Kč s DPH v České republice a 119,90 euro na Slovensku
Zdroj: Adata/XPG