Pracovníci nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Společnost GFI Software na základě dotazování mezi českými a slovenskými partnery uvádí, že velká část pracovníků se zpožďuje s odpovědí na obchodní e-maily a celých 37 % z nich obvykle odpoví nejdříve až následující den. Více než tři čtvrtiny tak činí z důvodu vysoké pracovní zaneprázdněnosti.
Objem pracovních e-mailů se podle GFI Software každým rokem zvyšuje a klade na pracovní uživatele stále větší nároky. Ti buď musejí věnovat více času na zpracování příchozích e-mailů nebo na některé odpovídat s velkým zpoždění či dokonce vůbec.
Průzkum dále odhalil, že 16 % respondentů na pracovní e-maily odpovídá v průměru do 15 minut, 47 % odpoví v řádu hodin a 37 % za více než 1 den. Celých 80 % dotázaných uvedlo, že důvodem zpoždění je hlavně pracovní zaneprázdněnost, 41 % si chce kromě toho odpověď dobře promyslet a 27 % na e-mail často zapomene.
A jak reagují, když pošlou důležitý e-mail a odpověď nepřichází? Co nejdříve zavolají příjemci (25 %), počkají do dalšího dne a připomenou se (53 %) nebo se obrní trpělivostí a zkrátka vyčkají, až příjemce odpoví (20 %).
Rutinu lze automatizovat
Na základě těchto zjištění GFI Software upozorňuje, že podniky a organizace často hledají způsoby, jak zkrátit čas pracovníků s vyřizováním pošty, a přitom nepřicházet o obchodní příležitosti.
Stále více z nich se přitom zajímá o automatizaci odpovědí s podporou umělé inteligence, která umožňuje pracovníkům obratem vyřizovat jednoduché, rutinní dotazy typu informace o produktu a soustředit se na komplexnější případy s vyšší obchodní hodnotou vyžadující lidskou asistenci, jako je třeba tvorba obchodních nabídek.
„Dříve jsme se setkávali s poměrně chladným postojem partnerů a zákazníků k technologii umělé inteligence – ale to se začíná měnit,“ komentuje Michal Petrák, manažer obchodu v Zebra systems.
„Místo toho, abychom v první řadě viděli tu umělou inteligenci, která nás jednou všechny ovládne a připraví o pracovní místa, začínáme se na tyto nástroje dívat jako na něco, co nám může ušetřit spoustu času a odbourat řadu rutinních úkolů,“ dodává.
