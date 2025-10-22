Channeltrends  »  Novinky  »  Dell uvádí Pro Max s GB10, zařízení pro ladění AI modelů přímo na pracovním stole

Dell uvádí Pro Max s GB10, zařízení pro ladění AI modelů přímo na pracovním stole

Dnes
Dell Pro Max s GB10
Autor: Dell Technologies
Společnost Dell Technologies uvádí novinku určenou speciálně k ladění AI modelů přímo na pracovním stole. Dell Pro Max s GB10 vznikl ve spolupráci se společností NVIDIA. Toto kompaktní zařízení využívá její nejmodernější superčipy Grace Blackwell a lze na něm spustit modely umělé inteligence s 200 miliardami parametrů. Dvě zařízení lze také propojit dohromady a pracovat s modely s až 400 miliardami parametrů. Každé zařízení má hmotnost jen 1,2 kilogramu.
  • Výrobce: Dell Technologies
  • Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD Synnex
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
  • Cena: Na dotaz
  • Více informací: https://www.dell.com/cs-cz/

Novinka v portfoliu Dell Technologie přináší na pracovní stůl výkon, který byl dříve možný výhradně v datových centrech. Umožňuje to architektura NVIDIA Grace Blackwell optimalizovaná pro desktopy.

Jde o zařízení, které pomáhá uživatelům překonat překážky, které doposud mohly limitovat rozvoj inovací v oblasti umělé inteligence. I nejvýkonnější pracovní stanice umožňují pracovat s AI modely s maximálně zhruba 30 až 40 miliardami parametrů. V určitém bodě tak mohou narazit vývojáři na limity systémů. To mohou kompenzovat využitím cloudu, ale pro týmy, které chtějí s AI dlouhodobě experimentovat, mohou tyto náklady dosáhnout stovek až tisíců dolarů za měsíc.

Výkon až 1 petaflop

Dell Pro Max s GB10 vyžívá 128 GB LPDDR5× paměti sdílené mezi GPU a CPU, což v praxi znamená, že dokáže celý AI model s až 200 miliardami parametrů načíst přímo do paměti a pracovat bez jakýchkoliv omezení. GPU díky propustnosti 273 GB/s zvládá extrémně rychlý přesun dat, což umožňuje plynulý běh i u takto rozsáhlých modelů. Využívá speciální výpočetní jednotky NVIDIA, tzv. Tensor Cores, které byly navrženy přímo pro AI a umožňují paralelně a velmi rychle počítat obrovská množství parametrů. Výsledkem je výkon až 1 petaflopu v režimu FP4, přičemž kvantizační metody zrychlují inference a zároveň zachovávají přesnost modelů.

Zařízení běží na operačním systému určeném přímo na práci s umělou inteligencí Ubuntu Linux s NVIDIA DGX OS. Uživatelé mohou spustit trénování AI modelů prakticky hned pro rozbalení. Lze využít předinstalované knihovny Software Development Kit (SDK).

U nového přírůstku do skupiny produktů Dell Pro Max je klíčové, že hladce zapadá do ekosystému Dell AI Factory. Projekty, které uživatelé s jeho pomocí vytvoří, lze později škálovat na více serverů nebo do cloudu bez obav o kompatibilitu.

Na českém trhu bude Dell Pro Max s GB10 dostupný v průběhu října 2025.

Zdroj: Dell Technologies

