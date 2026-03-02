Channeltrends  »  Novinky  »  Zebra Systems je výhradním partnerem GFI Software v Severní Americe

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
zebra se plaví na lodi po oceánu
Autor: Shutterstock
Zebří expanze za oceán zaznamenala další velký milník, strategická konsolidace posiluje možnosti partnerů a akceleruje růst v USA a Kanadě.
Společnost GFI Software oznámila, že svou severoamerickou distribuci konsolidovala pod Zebra Systems LLC, sesterskou firmu české Zebra systems. Zebra Systems LLC tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.

Stalo se tak poté, co GFI Softwarevypršela distribuční smlouva s firmou Climb Channel Solutions. Prodejci, kteří v současné době spolupracují se společností Climb, jsou vyzýváni, aby se spojili se Zebra Systems k zajištění kontinuity služeb. Stávající předplatná a licence budou plynule převedena.

Zebra systems GFI Software

GFI Software sáhlo po Zebře i kvůli tomu, že evropská pobočka je přes dekádu jejím nejvýkonnějším distributorem ze všech regionů. Tato konzistentní výkonnost vedla před dvěma lety Erica Vaughana, CEO GFI Software, k navázání hlubší spolupráce se Zdeňkem Bínkem, ředitelem Zebra systems.

Ta v roce 2025 vyústila v expanzi na americký trh. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.

„Zebra systems je již řadu let nejvýkonnějším distributorem GFI Software na celém světě,“ řekl Eric Vaughan. „Když jsem se setkal se Zdeňkem, řekl jsem mu, že severoamerický trh potřebuje to, co vybudovali v Evropě, se stejným přístupem zaměřeným na partnery a stejnými technickými schopnostmi. Investovali do amerického týmu a přinesli sem stejné odborné znalosti. Tato konsolidace je dalším logickým krokem.“

Zebra systems míří za oceán, prodej v Severní Americe povede Paul Trefonas

„Našim záměrem je být motorem růstu pro partnery GFI v Severní Americe,“ doplnil Paul Trefonas, viceprezident prodeje řešení GFI pro Severní Ameriku ve společnosti Zebra Systems LLC. „Náš tým má s těmito produkty bohaté zkušenosti a investujeme do zdrojů a podpory, které prodejci potřebují ke svému úspěchu.“

Prodejci spolupracující se společností Zebra systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání.

Zdroj: Zebra systems

