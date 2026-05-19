Zyxel Networks představuje GenAI Protection pro ochranu před riziky spojenými se stínovou AI

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Zyxel Networks GenAI Protection
Autor: Zyxel Networks
Společnost Zyxel Networks uvedla řešení GenAI Protection určené pro bezpečné využívání generativní umělé inteligence ve firmách. Novinka kombinuje rozšířené funkce firewallů s platformou AnyInsight.ai pro monitoring, řízení a zabezpečení AI aplikací a služeb.

Zyxel Networks představil nové řešení GenAI Protection zaměřené na ochranu firem před riziky spojenými s tzv. stínovou AI, tedy neřízeným používáním generativní umělé inteligence zaměstnanci. Novinka kombinuje rozšířené funkce firewallů Zyxel s cloudovou AI platformou AnyInsight.ai, kterou společnost vyvinula ve spolupráci se startupem Heartbot AI.

Řešení je určeno především malým a středně velkým firmám a poskytovatelům řízených služeb (MSP), kteří potřebují získat větší kontrolu nad využíváním AI nástrojů ve firemním prostředí. Zyxel reaguje na rostoucí počet případů, kdy zaměstnanci používají generativní AI mimo schválené firemní procesy, což může vést k úniku dat nebo porušení bezpečnostních pravidel.

GenAI Protection rozšiřuje možnosti firewallů Zyxel o funkce pro rozpoznávání a správu AI aplikací v síti. Administrátoři mohou pomocí samostatného filtru blokovat nebo povolovat konkrétní generativní AI služby, případně uživatele přesměrovat na schválené alternativy, například platformu AnyInsight.ai.

Součástí řešení je také pokročilá kontrola aplikací, která umožňuje nastavovat pravidla pro jednotlivé AI nástroje nad rámec běžného URL filtrování. Správci mohou konkrétní aplikace omezit, prioritizovat nebo zcela blokovat podle bezpečnostních pravidel organizace.

Firewall zároveň poskytuje přehled o síťovém provozu a využití přenosové kapacity. Díky tomu lze rychle odhalit neobvyklé aktivity, například náhlý nárůst objemu přenášených dat, který může signalizovat potenciální únik citlivých informací.

Platforma AnyInsight.ai funguje jako centralizovaná brána pro přístup ke generativní AI. Uživatelům umožňuje pracovat s více než 20 velkými jazykovými modely a více než 350 AI agenty a propojenými aplikacemi v rámci řízeného prostředí. Přístup k jednotlivým službám lze spravovat pomocí rolí a oprávnění, což firmám pomáhá zajistit dodržování interních pravidel a bezpečnostních politik.

Součástí platformy je také AI aplikační firewall, který monitoruje interakce mezi uživateli, AI modely a připojenými aplikacemi. Systém zaznamenává aktivitu uživatelů, využití dat i komunikaci s AI a zároveň prosazuje bezpečnostní pravidla, aby nedocházelo ke zneužití citlivých dat, firemního know-how nebo pracovních postupů.

AnyInsight.ai je dostupný jako samostatně licencovaná služba pro firewally Zyxel Networks. V rámci zaváděcí nabídky mohou stávající zákazníci využít časově omezenou slevu 40 %.

Zdroj: Zyxel Networks

