Channeltrends  »  Novinky  »  Zyxel Networks rozšiřuje služby pro podniky, nabídne zabezpečení s AI

Zyxel Networks rozšiřuje služby pro podniky, nabídne zabezpečení s AI

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Koncept kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence s robotickou rukou dotýkající se digitálního zámku
Autor: Shutterstock
Zyxel představil přihlašování bez hesla a bezpečnostní aktualizace pomocí umělé inteligence, službami cílí hlavně na malé a středně velké podniky a poskytovatele řízených služeb.

Společnost Zyxel Networks oznámila rozšíření svých služeb pro kybernetickou bezpečnost o nové funkce, včetně možnosti přihlašování bez hesla a bezpečnostních aktualizací pomocí umělé inteligence.

Tato vylepšení, z nichž přihlašování bez hesla Zyxel podle svých slov nabízí jako první ve svém odvětví, přinášejí silnější zabezpečení i jednodušší obsluhu. Zároveň malým a středně velkým podnikům a poskytovatelům řízených služeb umožňují rychleji reagovat na kybernetické hrozby a šetřit své zdroje.

Coffee Break: Zyxel je transparentní, partnery odměňujeme za registrace, říká Martin Bratičák Přečtěte si také:

Coffee Break: Zyxel je transparentní, partnery odměňujeme za registrace, říká Martin Bratičák

Stále náročnější ochrana

Zyxel uvádí, že v polovině letošního roku došlo k největšímu úniku dat v historii, kterým bylo postiženo více než 16 miliard přihlašovacích údajů. Z nedávného průzkumu vyplývá, že ačkoliv 94 procent malých a středně velkých podniků považuje kybernetickou bezpečnost za klíčovou, mnohé z nich nadále postrádají dostatečné vybavení, nástroje a odborné zkušenosti nutné k ochraně sítí.

„Malé a středně velké podniky se potýkají s rostoucími kybernetickými hrozbami na straně jedné a s omezenými zdroji na straně druhé,” upozorňuje Ken Tsai, prezident společnosti Zyxel Networks. „Řešení spočívající v přihlašování bez hesla a v zabezpečení řízeném umělou inteligencí reaguje na tuto situaci a zákazníkům a poskytovatelům řízených služeb umožní zůstat v bezpečí a soustředit se na svůj růst.“

Zyxel dokáže zpříjemnit život i nomádům, vzkazuje v podcastu Soňa Meszarošová
Zyxel dokáže zpříjemnit život i nomádům, vzkazuje v podcastu Soňa Meszarošová
0:00/

Zabezpečení v první obranné linii

Mnohé případy narušení kybernetické bezpečnosti podle odborníků začínají u slabých nebo opakovaně používaných hesel. Kvůli odstranění této zranitelnosti společnost Zyxel Networks zavádí řešení Passkey pro přihlašování k jejím službám. Řešení zahrnuje:

Channeltrends Awards

  • Přístup bez hesla: Uživatel se jednoduše přihlásí otiskem prstu, rozpoznáním obličeje nebo zadáním PIN kódu zařízení. Nezadává se žádné heslo, takže kybernetičtí zločinci nemají co ukrást.
  • Široká kompatibilita: Passkey lze použít k přihlášení do celé řady služeb nabízených společností Zyxel Networks, včetně myZyxel, Nebula, SecuReporter, Astra, Circle, Marketplace, Store, Support Campus, Community, Education Center a dalších. Tuto škálu navíc brzy rozšíří síťové aplikace, včetně přihlašování k WiFi a VPN v rámci služby Nebula Cloud Authentication pro malé a středně velké podniky. Přihlašování do sítí (včetně WiFi a VPN) pomocí řešení Passkey bude k dispozici od první poloviny roku 2026.
  • Flexibilní možnosti přihlašování: Passkey doplňuje stávající možnosti přihlašování. Těmi jsou přihlášení pomocí hesla a multifaktorové autentizace, Google ID, Apple ID a Microsoft Entra ID.

AI v boji s kyberhrozbami

Vzhledem k tomu, že firmy dlouhodobě trápí nedostatek odborníků na kybernetickou bezpečnost, se společnost Zyxel Networks rozhodla do svých řešení implementovat následující funkce, které díky umělé inteligenci pomáhají malým a středně velkým podnikům a poskytovatelům řízených služeb rychleji eliminovat hrozby, snížit objem manuálně prováděných kontrol a fungovat i při omezeném rozsahu interních kompetencí v oblasti kybernetické bezpečnosti:

  • AI-Protect pro firewally: Provozovatelé firewallů řady USG FLEX H s operačním systémem uOS v1.36 nebo vyšším se mohou těšit na strojové učení, které jim pomůže blokovat útoky nultého dne a hrozby zneužívající umělou inteligenci. Správci tak dokáží identifikovat a kontrolovat tisíce aplikací a způsobů chování, včetně aplikací generativní umělé inteligence, jako jsou např. DeepSeek, ChatGPT a Gemini.
  • AI-Monitor a AI-Assist pro službu SecuReporter: Umělá inteligence monitoruje stav zařízení a abnormální využití CPU/paměti/relace, čímž správcům pomáhá včas odhalit potenciální výpadky sítě nebo možná narušení bezpečnosti. Správci navíc pomocí funkce AI Smart Summary mohou generovat týdenní reporty AI Smart Summary s přehledem hrozeb a aktivit. K dispozici je také asistent SecuPilot, který správcům pomáhá zorientovat se v získaných informacích, prošetřit incidenty a rychleji řešit problémy pomocí dotazů v přirozeném jazyce.

Zdroj: Zyxel Networks

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent MS Office﻿ a Google Workspace﻿?

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon