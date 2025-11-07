Zyxel Networks rozšiřuje služby pro podniky, nabídne zabezpečení s AI

Společnost Zyxel Networks oznámila rozšíření svých služeb pro kybernetickou bezpečnost o nové funkce, včetně možnosti přihlašování bez hesla a bezpečnostních aktualizací pomocí umělé inteligence.
Tato vylepšení, z nichž přihlašování bez hesla Zyxel podle svých slov nabízí jako první ve svém odvětví, přinášejí silnější zabezpečení i jednodušší obsluhu. Zároveň malým a středně velkým podnikům a poskytovatelům řízených služeb umožňují rychleji reagovat na kybernetické hrozby a šetřit své zdroje.
Stále náročnější ochrana
Zyxel uvádí, že v polovině letošního roku došlo k největšímu úniku dat v historii, kterým bylo postiženo více než 16 miliard přihlašovacích údajů. Z nedávného průzkumu vyplývá, že ačkoliv 94 procent malých a středně velkých podniků považuje kybernetickou bezpečnost za klíčovou, mnohé z nich nadále postrádají dostatečné vybavení, nástroje a odborné zkušenosti nutné k ochraně sítí.
„Malé a středně velké podniky se potýkají s rostoucími kybernetickými hrozbami na straně jedné a s omezenými zdroji na straně druhé,” upozorňuje Ken Tsai, prezident společnosti Zyxel Networks. „Řešení spočívající v přihlašování bez hesla a v zabezpečení řízeném umělou inteligencí reaguje na tuto situaci a zákazníkům a poskytovatelům řízených služeb umožní zůstat v bezpečí a soustředit se na svůj růst.“
Zabezpečení v první obranné linii
Mnohé případy narušení kybernetické bezpečnosti podle odborníků začínají u slabých nebo opakovaně používaných hesel. Kvůli odstranění této zranitelnosti společnost Zyxel Networks zavádí řešení Passkey pro přihlašování k jejím službám. Řešení zahrnuje:
- Přístup bez hesla: Uživatel se jednoduše přihlásí otiskem prstu, rozpoznáním obličeje nebo zadáním PIN kódu zařízení. Nezadává se žádné heslo, takže kybernetičtí zločinci nemají co ukrást.
- Široká kompatibilita: Passkey lze použít k přihlášení do celé řady služeb nabízených společností Zyxel Networks, včetně myZyxel, Nebula, SecuReporter, Astra, Circle, Marketplace, Store, Support Campus, Community, Education Center a dalších. Tuto škálu navíc brzy rozšíří síťové aplikace, včetně přihlašování k WiFi a VPN v rámci služby Nebula Cloud Authentication pro malé a středně velké podniky. Přihlašování do sítí (včetně WiFi a VPN) pomocí řešení Passkey bude k dispozici od první poloviny roku 2026.
- Flexibilní možnosti přihlašování: Passkey doplňuje stávající možnosti přihlašování. Těmi jsou přihlášení pomocí hesla a multifaktorové autentizace, Google ID, Apple ID a Microsoft Entra ID.
AI v boji s kyberhrozbami
Vzhledem k tomu, že firmy dlouhodobě trápí nedostatek odborníků na kybernetickou bezpečnost, se společnost Zyxel Networks rozhodla do svých řešení implementovat následující funkce, které díky umělé inteligenci pomáhají malým a středně velkým podnikům a poskytovatelům řízených služeb rychleji eliminovat hrozby, snížit objem manuálně prováděných kontrol a fungovat i při omezeném rozsahu interních kompetencí v oblasti kybernetické bezpečnosti:
- AI-Protect pro firewally: Provozovatelé firewallů řady USG FLEX H s operačním systémem uOS v1.36 nebo vyšším se mohou těšit na strojové učení, které jim pomůže blokovat útoky nultého dne a hrozby zneužívající umělou inteligenci. Správci tak dokáží identifikovat a kontrolovat tisíce aplikací a způsobů chování, včetně aplikací generativní umělé inteligence, jako jsou např. DeepSeek, ChatGPT a Gemini.
- AI-Monitor a AI-Assist pro službu SecuReporter: Umělá inteligence monitoruje stav zařízení a abnormální využití CPU/paměti/relace, čímž správcům pomáhá včas odhalit potenciální výpadky sítě nebo možná narušení bezpečnosti. Správci navíc pomocí funkce AI Smart Summary mohou generovat týdenní reporty AI Smart Summary s přehledem hrozeb a aktivit. K dispozici je také asistent SecuPilot, který správcům pomáhá zorientovat se v získaných informacích, prošetřit incidenty a rychleji řešit problémy pomocí dotazů v přirozeném jazyce.
Zdroj: Zyxel Networks