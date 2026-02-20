Channeltrends  »  Novinky  »  Zyxel Networks uvádí novou řadu multigigabitových přepínačů XMG2230

Zyxel Networks uvádí novou řadu multigigabitových přepínačů XMG2230

Dnes
Zyxel XMG2230
Modely XMG2230–28HP a XMG2230–52HP jsou podle Zyxelu navrženy pro malé a středně velké podniky, které chtějí modernizovat svou síťovou infrastrukturu bez zbytečné složitosti a vysokých nákladů.

Nová řada reaguje na rostoucí nároky firemních sítí, kde o přenosovou kapacitu soupeří WiFi 6 a WiFi 7 přístupové body, dohledové systémy, platební terminály, servery i zařízení internetu věcí. Přepínače XMG2230 kombinují multigigabitovou konektivitu, vysoký PoE výkon a flexibilní správu, čímž usnadňují budování spolehlivé a škálovatelné infrastruktury.

Model XMG2230–28HP nabízí 2,5G porty, zatímco XMG2230–52HP kombinuje 1G a 2,5G porty pro podporu různých typů zařízení bez nutnosti výměny stávající kabeláže. Oba přepínače jsou vybaveny 10G SFP+ uplink porty, které zajišťují dostatečnou kapacitu páteřního propojení, podporují agregaci linek a umožňují plynulý provoz náročných aplikací, jako jsou videokonference či přenos velkých objemů dat.

Důraz byl kladen také na vysokou dostupnost. Přepínače podporují duální napájení prostřednictvím integrovaného AC zdroje a externího DC zdroje. Externí stejnosměrné napájení může sloužit jako záloha při výpadku AC nebo jako prostředek pro zvýšení PoE rozpočtu bez nutnosti investovat do modelů s pevně integrovaným duálním napájením.

Řada XMG2230 nabízí podporu PoE++ a PoE+ pro napájení široké škály zařízení – od úsporných IoT prvků až po energeticky náročné WiFi 6/7 přístupové body. Při napájení ze střídavé sítě dosahuje PoE budget až 700 W nebo 960 W podle modelu. Při využití externích DC zdrojů lze kapacitu zvýšit až na 1440 W nebo dokonce 2400 W, což otevírá možnosti nasazení v průmyslových provozech, menších datových centrech či projektech chytrých měst.

Z hlediska správy přepínače nabízejí kompletní funkce Layer 2 a základní funkce Layer 3 v jednom zařízení. To umožňuje zjednodušit síťovou architekturu, snížit závislost na páteřní infrastruktuře a optimalizovat náklady na IT provoz.

Kompatibilita s cloudovou platformou Nebula umožňuje centrální správu zařízení, lokalit i organizací z jednoho rozhraní odkudkoli. Administrátoři mohou rychle přidávat nová zařízení do sítě, sledovat stav infrastruktury a provádět konfigurace bez nutnosti fyzické přítomnosti na místě.

Speciální režim Networked AV je optimalizován pro AVoIP aplikace vyžadující nízkou latenci. Podporuje technologie jako Dante a AES67 a umožňuje efektivní nasazení digitálních zobrazovacích ploch, audiovizuálních instalací nebo profesionálních videokonferenčních řešení bez potřeby specializovaného hardwaru.

Řada XMG2230 je rovněž v souladu s požadavky amerického zákona Trade Agreements Act (TAA), což usnadňuje její nasazení v projektech veřejného sektoru a mezinárodních zakázkách s přísnými regulačními podmínkami.

