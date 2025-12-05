Channeltrends  »  Novinky  »  Zyxel spojuje síly s Avastem, nabídnou integrovanou ochranu sítí a koncových zařízení

Zyxel spojuje síly s Avastem, nabídnou integrovanou ochranu sítí a koncových zařízení

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Grafy na stole, v pozadí notebook. Profesionálové si podávají ruce při uzavírání kancelářské schůzky. Úspěšné vyjednávání, dohoda mezi různými podnikateli, obchodníky.
Autor: Depositphotos
Ze strategické spolupráce vzejde jednotná platforma pro efektivnější ochranu sítí a koncových zařízení malých a středně velkých podniků.

Společnost Zyxel Networks oznámila strategické partnerství s firmou Avast. Integrace řešení Business Security Solution od Avastu do firewallů Zyxel řady USG FLEX H přináší unifikovanou vizibilitu a zabezpečení sítí a koncových zařízení, čímž zjednodušuje kybernetickou ochranu malých a středně velkých podniků a poskytovatelů řízených služeb.

Zákazníci budou z partnerství těžit ve třech klíčových oblastech:

  • Zobrazení aktuálních informací o licencích Avast ke koncovým zařízením. Tyto informace správci IT vidí centrálně v rozhraní pro správu firewallu, díky čemuž dokáží rychleji reagovat na blížící se konec platnosti licencí;
  • Lepší přehled o koncových zařízeních a stavu jejich zabezpečení, jako např. antivirové ochrany, prostřednictvím rozhraní firewallu.
  • Detailnější poznatky o fungování jednotlivých zařízení a sdílení informací o hrozbách; výsledkem je komplexní ochrana a rychlejší reakce na hrozby díky omezení nekontrolovaných míst.

Příprava otevřené platformy pro flexibilní integraci koncových zařízení

S ohledem na různé potřeby v oblasti nasazení sítí se společnost Zyxel Networks zavázala vytvořit otevřený ekosystém, který zajistí flexibilní integraci koncových zařízení.

Coffee Break: Zyxel je transparentní, partnery odměňujeme za registrace, říká Martin Bratičák Přečtěte si také:

Coffee Break: Zyxel je transparentní, partnery odměňujeme za registrace, říká Martin Bratičák

Vedle bezpečnostních řešení Avast Business Security, která slouží k ochraně počítačů s operačním systémem Windows/MAC a serverů s operačním systémem Windows, mají uživatelé k dispozici také službu Astra od společnosti Zyxel Networks, která ochranu koncových zařízení zajišťuje také pro vzdálené uživatele pracující např. na home office.

Společnost navíc plánuje možnosti integrace dále rozšířit, a poskytnout tak malým a středně velkým podnikům maximální flexibilitu.

„Malé a středně velké podniky potřebují ucelenější přístup ke kybernetické bezpečnosti,“ poznamenává Ken Tsai, prezident společnosti Zyxel Networks. „Tím, že jsme naše pokročilé firewally propojili s osvědčeným řešením společnosti Avast pro kybernetickou ochranu koncových zařízení, menším podnikům pomáháme získat komplexní přehled a sjednocenou ochranu.“

Řešení Business Security Solution od firmy Avast je již k dispozici na firewallech Zyxel řady USG FLEX H. Společnost Zyxel Networks pro uživatele firewallů připravila možnost si řešení Business Security Solution vyzkoušet v rámci speciální akce. Podrobnosti získáte u místního zastoupení společnosti Zyxel Networks.

Zdroj: Zyxel Networks

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Proč přichází éra suverénních datových center?

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

AI vyhledávání: Hrozí dezinformační vlna, pokud zaniknou důvěryhodné zdroje?

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu

Evropa už utíká od amerických cloudů

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?