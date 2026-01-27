Zyxel spouští novou verzi Nebuly, otevírá MSP další možnosti růstu

Společnost Zyxel Networks oznámila, že výrazně vylepšila svou cloudovou platformu Nebula pro správu sítí, čímž dle svých slov poskytovatelům řízených služeb otevírá další možnosti k růstu.
Nová verze přináší funkce pro replikování konfigurací jednotlivých lokalit, čímž se čas nutný k nastavení nových lokalit zkracuje z několika hodin na několik minut. Rozšířený ovládací panel poskytuje uživatelům platformy lepší přehled o sítích v jednotlivých lokalitách, zatímco dodatečné bezpečnostní funkce pomáhají snižovat riziko neoprávněného přístupu k nastavení sítě.
Nové funkce jsou okamžitě k dispozici všem partnerům, kteří ke správě sítí svých zákazníků a k monitoringu jejich zabezpečí používají platformu Nebula od společnosti Zyxel Networks.
„Vylepšené funkce platformy Nebula umožní našim partnerům dosáhnout optimální efektivity, realizovat více příležitostí a nabízet služby na vyšší úrovni,“ říká Kevin Drinkall, senior ředitel společnosti Zyxel Networks pro marketing a GTM strategie v regionu EMEA. „Provedené změny navíc z platformy Nebula dělají ještě lepší nástroj pro správu sítí zákazníků, kteří vyžadují konzistentní dodržování požadavků ve všech svých lokalitách a minimalizaci rizik.“
„Nové funkce posilují pozici poskytovatelů řízených služeb v očích malých a středně velkých podniků,“ dodává. „[…] A díky replikaci konfigurací napříč lokalitami, funkci pro správu přístupových práv, centrálnímu přehledu v řídicím panelu a dalším novinkám platformy Nebula mají nyní naši obchodní partneři ještě lepší předpoklady k tomu, aby zúročili tuto obrovskou příležitost ke svému růstu.“
Mezi hlavní nové funkce platformy Nebula ve verzi 19.30 patří:
- Šablony konfigurací: poskytovatelům řízených služeb umožňují synchronizovat nastavení sítě v různých lokalitách zákazníka, přičemž budoucí změny se automaticky replikují napříč lokalitami.
- Replikace do nových lokalit: poskytovatelé řízených služeb mohou díky této funkci do nové lokality okamžitě klonovat osvědčená nastavení nebo konfigurace stávající lokality, a ušetřit si tak hodiny nebo dokonce celé dny, které by jinak trvalo složité manuální přidání nové lokality do sítě.
- Aktualizované funkce zálohování a obnovy, které umožňují hromadné kopírování více lokalit, automatické plánování a rychlou obnovu nebo návrat do předchozího stavu.
- Atraktivnější vzhled centrálního řídicího panelu: nově panel na jednom místě zobrazuje organizaci zákazníka, lokalitu a stav zařízení, díky čemuž mají poskytovatelé řízených služeb dokonalý přehled o síti zákazníka.
- Konsolidovaný přehled o zařízeních a licencích každého zákazníka.
- Změnové protokoly na úrovni organizace: obsahují podrobné chronologické údaje o tom, kdo a kdy provedl jaké změny. Protokoly přispívají k dodržování předpisů, usnadňují audity a urychlují řešení problémů.
- Řízení přístupu na základě rolí: pomocí funkce Admins & Teams lze v platformě Nebula přiřazovat přístupová práva na základě pozice zaměstnance.
- Okamžité přidání/odebrání přístupových práv: díky této funkci lze v jediném kroku novým zaměstnancům poskytnout a odcházejícím zaměstnancům zrušit předem nastavená přístupová práva.
- Seskupování zákazníků: poskytovatelé řízených služeb díky této funkci mohou seskupovat podobné zákazníky, a tím zajistit konzistentní řešení jejich požadavků a ušetřit si administrativní činnosti.
Pomocí platformy Nebula lze v současnosti konfigurovat a spravovat více než 130 produktů společnosti Zyxel Networks, včetně přístupových bodů Wi-Fi 7 a unifikovaných bezpečnostních bran.
Zdroj: Zyxel Networks