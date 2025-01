ČSÚ: Tuzemské tržby v ICT sektoru v roce 2023 přesáhly bilionovou hranici

Český statistický úřad zveřejnil publikaci Digitální ekonomika v číslech 2024, v níž se zaměřil i tuzemský trh ICT. Ze zkoumání vyplynulo, že počet ICT specialistů se v Česku za posledních deset let zdvojnásobil, podíl žen mezi nimi však stále patří k nejnižším z členských států Evropské unie.





Na celkové zaměstnanosti se tito analytici, vývojáři, programátoři a datoví a síťoví specialisté loni podíleli 2,3 %. Ze zemí EU byl tento podíl v roce 2023 nejvyšší ve Švédsku (5,5 %), naopak nejnižší v Řecku a v Itálii, a to jedno procento. Ze 113 tisíc ICT specialistů v Česku zaujímaly ženy 12 %, což je jeden z nejnižších podílů ze zemí EU.

Průměrná hrubá měsíční mzda ICT specialistů meziročně vzrostla o 6,5 % na 88 tis. korun v roce 2023 a představovala 192 % průměrné mzdy v Česku. Nejvíce mezi těmito zaměstnanci vydělávali vývojáři softwaru (103 tis. Kč), nejméně administrátoři a správci sítí (74 tis. Kč).

Z hlediska jejich působení dosáhli na nejvyšší průměrnou mzdu ICT specialisté v peněžnictví (93 tis. Kč) a v informačních a komunikačních činnostech (96 tis. Kč). Naopak nejméně vydělávali v odvětvích spadajících pod veřejnou správu (54 tis. Kč) a vzdělávání (57 tis. Kč).

Investicím stále vládne software

Investice podniků a veřejné správy do ICT vybavení a softwaru dosáhly v Česku v roce 2023 353 miliard korun. Na HDP se tyto investice podílely 4,8 %, společně se Švédskem nejvíce ze zemí EU. Domácnosti ve sledovaném roce zaplatily za ICT vybavení a služby 122 mld. Kč, tj. 3,5 % z jejich celkových výdajů. V posledních letech mezi těmito výdaji převažují poplatky za telekomunikační a internetové služby.

„Na výzkum a vývoj ICT bylo v roce 2023 v podnicích v Česku vynaloženo celkem 32 miliard korun. V porovnání s rokem 2013 to bylo o 24 miliard korun více a na celkových podnikových výdajích na výzkum a vývoj se ICT oblast podílela z 35 %,“ říká Karel Eliáš z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Graf – Investice do ICT vybavení a softwaru

Zboží za hranice, služby za oceán

V roce 2023 bylo z Česka vyvezeno ICT zboží za 277 miliard korun a ICT služby za 148 miliard korun. Meziročně došlo v obou případech k poklesu hodnoty vývozu tohoto zboží a služeb. „ICT zboží se z Česka nejvíce vyváží do Německa, ICT služby do Spojených států. Z Číny k nám bylo dovezeno ICT zboží za 189 miliard korun, což je polovina z celkového dovozu této komodity do Česka,“ dodává Michal Tvrz z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

V roce 2023 dosáhly tržby v ICT sektoru celkem 1 070 miliard korun. Polovina z těchto tržeb šla za podniky poskytující IT služby (CZ NACE 582, 62 a 631). V těchto odvětvích tržby každoročně výrazně rostou. Na firmy s převažující ekonomickou činností v oblasti výroby ICT zařízení připadla pětina z celkového bilionu tržeb v ICT sektoru, v roce 2013 to bylo 30 %.

Zbytek podle ČSÚ tvořily tržby telekomunikačních firem a firem prodávajících ICT výrobky. Na celkových tržbách v podnikatelském sektoru se ICT sektor v minulém roce podílel 5,6 % v porovnání s 6,7 % v roce 2020.

Zdroj: Český statistický úřad