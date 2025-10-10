Dell zpřístupňuje tuzemským firmám rychlé nasazení on-premise AI

Společnost Dell Technologies v České republice nově začala nabízet připravené řešení Dell AI Starter Kit, které umožňuje firmám v řádu týdnů rozjet vlastní on-premise infrastrukturu pro běh umělé inteligence. Základem řešení je dvojice serverů PowerEdge a veřejně dostupné AI modely.
Jde o řešení, na kterých lze spustit například jazykový model a trénovat ho na vlastních datech v bezpečném prostředí. Dell AI Starter Kit je také připraven na další rozšíření, což zákazníkům umožňuje škálovat výkon a postupně AI infrastrukturu přizpůsobovat měnícím se potřebám.
Je vhodné pro větší společnosti jako platforma pro PoC (Proof of Concept), zatímco menší firmy jej mohou využít pro základní ostré nasazení. Rozsah použití je široký: od práce s jazykovými modely, přes predikce až po computer vision.
Krabice, kterou stačí jen zapojit
„AI Starter Kit vychází z jedné z klíčových myšlenek platformy Dell AI Factory, tedy přivést umělou inteligenci ke svým datům,“ říká Jaroslav Vašek, expert na umělou inteligenci ze společnosti Dell Technologies.
„Vidíme, že stále více našich zákazníků začíná nasazovat AI on-premise, tedy v bezpečí vlastního datového centra. Zároveň se řada z nich ptá, jak vlastně, a řeší řadu otázek, například jaký vybrat hardware nebo softwarové vybavení.“
„Náš AI Starter Kit je odpověď na tyto otázky a nabízí firmám jednoduchý vstup do světa umělé inteligence. Ve zkratce ho lze popsat jako AI krabici, kterou jen stačí zapojit a lze ji téměř okamžitě začít používat například pro trénování jazykového modelu na vlastních datech,“ glosuje Jaroslav Vašek.
Varianta i pro náročnější projekty
Základem řešení jsou dva servery PowerEdge, které lze využít s procesorovou platformou Intel i AMD. „Pro snadnou rozšiřitelnost jsme oddělili řídicí a výpočetní vrstvu tak, jak je běžné v produkčním prostředí. Řídicí server zajišťuje správu prostředí, monitoring a orchestraci, což umožňuje efektivní správu a automatizaci celého AI prostředí. Druhý, podstatně větší a výkonnější server slouží ke zpracování AI úloh a je vybavený dvěma grafickými akcelerátory,“ vysvětluje Jaroslav Vašek.
Dell AI Starter Kit na platformě Intel využívá jako řídicí server, kde běží Kubernetes Control Plane, model PowerEdge R670. Jako takzvaný GPU Work Node, tedy server pro samotné AI úlohy, slouží PowerEdge R770.
Varianta s procesory AMD je postavena na řídicím serveru model PowerEdge R6725 a pro AI úlohy PowerEdge R7725. Obě procesorové varianty serverů využívají GPU NVIDIA RTX 6000 PRO.
Pro náročnější projekty je k dispozici rozšířená konfigurace se čtyřmi GPU. U konfigurace s procesory Intel zajišťuje správu prostředí PowerEdge R670 a výpočetní výkon server PowerEdge XE7740. U varianty s procesory AMD a čtyřmi grafickými kartami pak funguje jako řídicí server PowerEdge R6725 a jako GPU Work Node model PowerEdge XE7745.
Implementační služby
Celá infrastruktura je propojena výkonným 12portovým přepínačem Dell PowerSwitch S5212F-ON se 100 Gb uplinkem a je možné ji doplnit o úložiště PowerStore 500T s deseti NVMe disky a efektivní kapacitou 30 TB, spravované automatizovaně pomocí Kubernetes a Dell Container Storage Module.
Platforma běží na Red Hat OpenShift včetně AI nadstavby a nabízí také interaktivní prostředí JupyterLab pro práci s daty a kódem. Dell poskytuje veřejně dostupné jazykové modely, které lze využívat přes webové rozhraní podobné například ChatGPT, včetně možnosti využít vlastní dokumenty pro analýzu a získávání odpovědí.
Společně s partnerem Data Force nabízí Dell kompletní balík implementačních služeb, který začíná plánovacím workshopem k dohodě o fyzické instalaci a integraci všech komponent do zákaznického prostředí. Následuje samotná instalace, která podle Dellu zabere jednotky týdnů.
Zdroj: Dell Technologies