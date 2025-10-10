Channeltrends  »  Novinky  »  Dell zpřístupňuje tuzemským firmám rychlé nasazení on-premise AI

Dell zpřístupňuje tuzemským firmám rychlé nasazení on-premise AI

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Autor: Depositphotos
AI Starter Kit je podle Dellu navržený tak, aby podporoval první kroky firem v oblasti AI. Základem řešení jsou dva servery PowerEdge, které lze využít s procesorovou platformou Intel i AMD.

Společnost Dell Technologies v České republice nově začala nabízet připravené řešení Dell AI Starter Kit, které umožňuje firmám v řádu týdnů rozjet vlastní on-premise infrastrukturu pro běh umělé inteligence. Základem řešení je dvojice serverů PowerEdge a veřejně dostupné AI modely.

Jde o řešení, na kterých lze spustit například jazykový model a trénovat ho na vlastních datech v bezpečném prostředí. Dell AI Starter Kit je také připraven na další rozšíření, což zákazníkům umožňuje škálovat výkon a postupně AI infrastrukturu přizpůsobovat měnícím se potřebám.

ZEBRA

Je vhodné pro větší společnosti jako platforma pro PoC (Proof of Concept), zatímco menší firmy jej mohou využít pro základní ostré nasazení. Rozsah použití je široký: od práce s jazykovými modely, přes predikce až po computer vision.

Krabice, kterou stačí jen zapojit

„AI Starter Kit vychází z jedné z klíčových myšlenek platformy Dell AI Factory, tedy přivést umělou inteligenci ke svým datům,“ říká Jaroslav Vašek, expert na umělou inteligenci ze společnosti Dell Technologies.

Roman Ochodek (Optoma): Lidský přístup je zásadní i v digitální době Přečtěte si také:

Roman Ochodek (Optoma): Lidský přístup je zásadní i v digitální době

„Vidíme, že stále více našich zákazníků začíná nasazovat AI on-premise, tedy v bezpečí vlastního datového centra. Zároveň se řada z nich ptá, jak vlastně, a řeší řadu otázek, například jaký vybrat hardware nebo softwarové vybavení.“

„Náš AI Starter Kit je odpověď na tyto otázky a nabízí firmám jednoduchý vstup do světa umělé inteligence. Ve zkratce ho lze popsat jako AI krabici, kterou jen stačí zapojit a lze ji téměř okamžitě začít používat například pro trénování jazykového modelu na vlastních datech,“ glosuje Jaroslav Vašek.

Varianta i pro náročnější projekty

Základem řešení jsou dva servery PowerEdge, které lze využít s procesorovou platformou Intel i AMD. „Pro snadnou rozšiřitelnost jsme oddělili řídicí a výpočetní vrstvu tak, jak je běžné v produkčním prostředí. Řídicí server zajišťuje správu prostředí, monitoring a orchestraci, což umožňuje efektivní správu a automatizaci celého AI prostředí. Druhý, podstatně větší a výkonnější server slouží ke zpracování AI úloh a je vybavený dvěma grafickými akcelerátory,“ vysvětluje Jaroslav Vašek.

Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů, říká v podcastu Marek Prorok ze Zebra systems Přečtěte si také:

Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů, říká v podcastu Marek Prorok ze Zebra systems

Dell AI Starter Kit na platformě Intel využívá jako řídicí server, kde běží Kubernetes Control Plane, model PowerEdge R670. Jako takzvaný GPU Work Node, tedy server pro samotné AI úlohy, slouží PowerEdge R770.

Varianta s procesory AMD je postavena na řídicím serveru model PowerEdge R6725 a pro AI úlohy PowerEdge R7725. Obě procesorové varianty serverů využívají GPU NVIDIA RTX 6000 PRO.

Pro náročnější projekty je k dispozici rozšířená konfigurace se čtyřmi GPU. U konfigurace s procesory Intel zajišťuje správu prostředí PowerEdge R670 a výpočetní výkon server PowerEdge XE7740. U varianty s procesory AMD a čtyřmi grafickými kartami pak funguje jako řídicí server PowerEdge R6725 a jako GPU Work Node model PowerEdge XE7745.

Implementační služby

Celá infrastruktura je propojena výkonným 12portovým přepínačem Dell PowerSwitch S5212F-ON se 100 Gb uplinkem a je možné ji doplnit o úložiště PowerStore 500T s deseti NVMe disky a efektivní kapacitou 30 TB, spravované automatizovaně pomocí Kubernetes a Dell Container Storage Module.

Zaostřeno na monitory: Odpovídá Petr Zajíček (Dell) Přečtěte si také:

Zaostřeno na monitory: Odpovídá Petr Zajíček (Dell)

Platforma běží na Red Hat OpenShift včetně AI nadstavby a nabízí také interaktivní prostředí JupyterLab pro práci s daty a kódem. Dell poskytuje veřejně dostupné jazykové modely, které lze využívat přes webové rozhraní podobné například ChatGPT, včetně možnosti využít vlastní dokumenty pro analýzu a získávání odpovědí.

WT100_25

Společně s partnerem Data Force nabízí Dell kompletní balík implementačních služeb, který začíná plánovacím workshopem k dohodě o fyzické instalaci a integraci všech komponent do zákaznického prostředí. Následuje samotná instalace, která podle Dellu zabere jednotky týdnů.

Zdroj: Dell Technologies

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Daňový ráj pro prostitutky se nekoná, i ony musejí příjmy danit

Jak se zrodila umělá inteligence a proč dnes mění byznys i životy?

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

Třetina Čechů dá za průměrný nákup elektroniky přes 5 tisíc korun

IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Stojí 99 korun

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Štěpánka, Salaš, Boubín a další: Poznejte rozhledny podle fotek

Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Naučte se sušit houby správně, aby se hezky lámaly

Cyber Security 2025: Připravte se na kyberbezpečnost v éře AI
PROGRAM
předplatné PŘEDPLATNÉ