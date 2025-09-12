Channeltrends  »  Novinky  »  Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Bezpečnostní technologie pozadí. Vektorová ilustrace
Autor: Shutterstock
V pátek 12. 9. vstoupilo v platnost nařízení o nakládání s daty, významností se vyrovná GDPR.

Už od pátku 12. září 2025 začne platit evropské nařízení Data Act, které zásadně mění způsob, jakým firmy, státní instituce i občané nakládají s daty. Jde o jednu z nejvýznamnějších regulací posledních let – podobně důležitou jako byl před lety GDPR, upozorňuje poradenská společnost BDO.

Proč Data Act vůbec vznikl? „Evropská komise odhaduje, že až 80 % dat v EU zůstává dnes nevyužito. Jde přitom o obrovský zdroj inovací, hospodářského růstu i lepší reakce na krizové situace. Data Act má otevřít cestu k širšímu využívání dat, zajistit férovější přístup pro firmy a spotřebitele, posílit konkurenci v oblasti datových a cloudových služeb a vytvořit prostředí, ve kterém budou data využívána transparentně a bezpečně,“ vysvětluje Tomáš Kubíček, partner poradenské společnosti BDO.

Channeltrends Awards 2025 nominace

Kubíček upozorňuje, že nejvíce se dotkne výrobců připojených zařízení (IoT) – od automobilů přes domácí spotřebiče až po průmyslové technologie. Ti budou muset zpřístupnit uživatelům data, která jejich zařízení generují. Změny se týkají i poskytovatelů cloudových služeb, kterým nařízení ukládá povinnost usnadnit přechod zákazníků ke konkurenci a zamezit tzv. „vendor lock-inu“.

Výrazná změna pro veřejný sektor

Dopady pocítí podle Tomáše Kubíčka také firmy a spotřebitelé, kteří získají lepší přístup ke svým datům a možnost sdílet je s třetími stranami, například servisy nebo aplikacemi. Významná změna se týká i veřejného sektoru – státní instituce budou mít v mimořádných situacích možnost získat data od soukromých firem, například při přírodní katastrofě či jiné krizové události.

Známe vítěze Channeltrends Awards 2024, ATC a Lenovo slaví double Přečtěte si také:

Známe vítěze Channeltrends Awards 2024, ATC a Lenovo slaví double

Praktické dopady Data Actu budou výrazné. „Uživatelé například získají větší kontrolu nad daty – například uživatel auta si bude moci vyžádat telemetrická data a předat je nezávislému servisu. Data Act také přinese férovější podmínky mezi firmami – sdílení dat bude muset být transparentní a za přiměřenou kompenzaci,“ komentuje Tomáš Kubíček.

Firmy získají podle BDO jednodušší možnosti změnit poskytovatele cloudu, čímž se vyhnou složitým překážkám a vysokým poplatkům při migraci. Veřejný sektor bude moci v případě krizí efektivněji řídit situace díky přístupu k potřebným datům, a to pouze pro jasně vymezený účel. Dále se zavádějí standardy pro zajištění interoperability, tedy snadnějšího sdílení dat a inteligentních smluv napříč různými systémy.

Cyber25

„Firmy by si měly co nejdříve ověřit, zda se na ně Data Act vztahuje – zejména pokud vyvíjejí IoT zařízení, pracují s cloudem nebo jinak nakládají s daty. Klíčové bude revidovat smlouvy, připravit se na nové povinnosti a začlenit princip ‚data-ready by design‘ přímo do vývoje produktů a služeb,“ doporučuje Tomáš Kubíček k tomu, co by firmy měly udělat hned v prví fázi.

Zdroj: BDO

  Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

