Nadav Zafir se staví do čela Check Point Software Technologies

Společnost Check Point Software Technologies oznámila, že novým generálním ředitelem se stává Nadav Zafrir. Gil Shwed, dosavadní CEO společnosti, přebírá roli výkonného předsedy představenstva.





„S mým přechodem do role výkonného předsedy představenstva a jmenováním Nadava generálním ředitelem vstupuje Check Point do nové éry. Nadava znám mnoho let a je ideálním kandidátem, který Check Point pozvedne na další úroveň,“ uvedl Gil Shwed.

„Je mi ctí nastoupit do společnosti Check Point jako nový generální ředitel,“ dodal Nadav Zafrir. „Vést tak ikonickou kyberbezpečnostní společnost, navíc v zásadním období pro tento obor, je výsadou a zároveň velkou odpovědností.“

Nadav Zafrir je spoluzakladatelem a managing partnerem společnosti Team8, venture skupiny zaměřené na budování společností v oblasti kybernetické bezpečnosti, dat a umělé inteligence, FinTech a digitálního zdraví. V minulosti založil kybernetické velitelství izraelské armády a působil jako velitel elitní jednotky 8200, ze služby odešel v hodnosti brigádní generál.

Je členem představenstva společnosti SolarEdge Technologies (pět let zastával funkci předsedy) a působil také v představenstvech čtrnácti soukromých společností zabývajících se kybernetickou bezpečností.

Zdroj: Check Point Software Technologies