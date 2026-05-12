Omdia: Poptávka po tabletech ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Moderní tablet spočívá vedle barevné hromádky knih na dřevěném povrchu pro studium a volnočasové aktivity
Autor: Shutterstock
Globální trh tabletů stagnuje a pozornost se přesouvá k prémiovým modelům, zatímco masový segment slábne. Chromebooky čelí prudkým poklesům a dodavatelské problémy zpomalují klíčové vzdělávací projekty, zejména v Japonsku.

Společnost Omdia ve svém aktuálním průzkumu uvádí, že globální trh tabletů zůstal v prvním čtvrtletí letošního roku beze změny. Dodávky meziročně vzrostly pouze o 0,1 % na 37 milionů kusů, přičemž postupně klesaly v souladu s typickými sezónními vzorci. 

Regionální výkonnost vedla Latinská Amerika, následovaná Blízkým východem a Afrikou. Tento růst však podle analytiků do značné míry pohánělo spíše navýšení zásob než standardní poptávka koncových uživatelů, což naznačuje, že zájem o tablety je v útlumu.

„S novým rokem ztrácejí tablety pro vendory význam – a to z hlediska marží, objemu i celkové hodnoty,“ říká Himani Mukkaová z Omdie. „V prostředí omezené nabídky si spotřebitelé i vendoři pečlivěji vybírají, která zařízení upřednostní. Výrobci PC se soustředí na notebooky a stolní počítače, zatímco hráči působící zároveň na trhu chytrých telefonů i tabletů upřednostňují smartphony díky jejich nadprůměrnému podílu na celkových tržbách.“

„V roce 2026 se pozornost vendorů u tabletů přesune do prémiového segmentu, kde poptávka drží lépe než na masovém trhu,“ pokračuje Mukkaová. „Segment s nižšími objemy čelí zásadnějším překážkám, jelikož už není kam promítnout další růst cen, a tabletům chybí strukturální impuls k obnově, jaký na trhu PC představuje konec podpory Windows 10. Očekává se proto, že výhled na druhou polovinu roku 2026 zůstane opatrný a masový trh bude pod největším tlakem jak z hlediska objemu dodávek, tak hodnoty.“

Smíšené výsledky v tabletech

Omdia konstatuje, že globální trh s tablety vykázal v prvních třech měsících roku 2026 meziročně stagnující výkon. Mezi předními dodavateli rostly nejrychleji společnosti Huawei a Lenovo, jejichž dodávky vzrostly meziročně o 28 %, respektive 20 %.

Apple si udržel vedoucí pozici s 14,8 milionu dodaných kusů a meziročním růstem o 7,9 %, k čemuž přispěl silný výkon modelu iPad Air. Druhé místo obsadil Samsung, který však čelil cenovému tlaku a jeho dodávky klesly meziročně o 12,6 % na 5,8 milionu kusů.

Huawei skončilo třetí s 3,2 milionu kusů a růstem o 28 %, přičemž dále posiluje svou pozici v asijsko‑pacifickém regionu. Následovalo Lenovo s rovnými třemi miliony kusů, což představuje meziroční zlepšení o 20 %, podpořený jak předčasnými dodávkami, tak poptávkou ve školství. Pětici uzavírá Xiaomi s 2,6 milionu kusů, což znamená meziroční pokles o 13,6 %.

Omdia tablety 1Q26

Autor: Omdia

Otřesené chromebooky

„V segmentu PC jsou aktuálně nejvíce zasaženou kategorií chromebooky, jejichž objemy výrazně klesají,“ navazuje Kieren Jessop z Omdie. „Výrobní ukazatele nenaznačují, že by v blízké budoucnosti mělo dojít k vzchopení, nasazování ve školství se stále častěji odkládá, dokud se trh nestabilizuje.“ 

Jessop také očekává, že přetrvávající omezení dodávek zpozdí druhou fázi japonského programu GIGA School 2.0. Zatímco první fáze – prodloužená z konce roku 2024 do konce roku 2025 – proběhla bez větších komplikací, současné podmínky v dodavatelském řetězci pravděpodobně způsobí zdržení další etapy.

Všichni hlavní dodavatelé chromebooků byli v prvním kvartálu v problémech. Lenovo, které se umístilo na prvním místě a spolu se svou dceřinou společností NEC hrálo klíčovou roli v japonském programu GIGA School, zaznamenalo meziroční pokles dodávek o 11,2 % na 1,5 milionu kusů po dokončení první fáze nasazení.

HP skončilo druhé s 1,0 milionem kusů a meziročním poklesem o 15,3 %. Acer obsadil třetí místo s 937 tisíci kusy a díky stabilním dodávkám v Severní Americe a vyšším dodávkám do regionu APAC zaznamenal relativně mírnější pokles.

Dell vykázal nejprudší propad mezi pěti největšími dodavateli – jeho dodávky klesly meziročně o 28,3 % na 413 tisíc kusů. Asus, další klíčový účastník programu GIGA School 2.0, byl jediným dodavatelem, který zkraje roku rostl: dodal 406 tisíc kusů, což představuje meziroční nárůst o 3,5 % a 9% podíl na trhu.

omdia chromebooky 1Q26

Autor: Omdia

Zdroj: Omdia

Zuzana Peroutková Bičíková

