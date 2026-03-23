Závan pandemie, Xiaomi je poprvé od roku 2020 jedničkou v nositelné elektronice

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Mladá žena používající chytré hodinky. Nositelné zařízení
Autor: Shutterstock
Trh prochází strukturální změnou, všímají si analytici Omdie. Vendorům už nestačí jen vyrábět železo, ale potřebují budovat i lákavý ekosystém pro uživatele.

Společnost Omdia ve své zprávě o trhu nositelné elektroniky uvádí, že globální dodávky v roce 2025 překročily hranici 200 milionů kusů, což představuje meziroční zlepšení o 6 %.

Xiaomi se poprvé od roku 2020 vrátilo na první místo a s 18% podílem na trhu se stalo největším světovým výrobcem nositelných zařízení z hlediska ročních dodávek. Apple následoval na druhém místě s 17 %, zatímco Huawei si zajistilo třetí místo s 16 %. Na trhu také dochází k větší konsolidaci, přičemž pět nejlepších výrobců, včetně Samsungu (9 %) a Garminu (5 %), svádí těsný souboj o první tři místa.

„Nositelná elektronika se posouvá od soutěže založené na hardwaru k soutěži vedené ekosystémem,“ komentuje Cynthia Chen z Omdie. „Vzhledem k tomu, že první tři výrobce od sebe jen jednotky procentních bodů, závisí konkurenční výhoda i na hladké integraci mezi zařízeními.“

omdia nositelná elektronika 2025

Autor: Omdia

Vzestup společnosti Xiaomi podle analytičky odráží strukturovanou strategii zaměřenou na více kategorií, spíše než spoléhání se na jediný vlajkový produkt. Co do objemu vedou prodeje náramků vendora, zatímco základní hodinky, podporované vlastním vývojem čipů a hlubší integrací do ekosystému, umožňují značce posunout se v hodnotovém řetězci nahoru.

Apple si udržuje silnou prémiovou pozici a pomocí připojení 5G a pokročilých zdravotních funkcí, včetně monitorování hypertenze, si udržuje vysokou loajality mezi svými náročnými uživateli. Huawei upevnilo svou přítomnost v mainstreamu díky širokému portfoliu a zároveň zintenzivnilo své zaměření na profesionální sportovní a zdravotnické aplikace.

Příjemný bonus je teď nutnost

Analytická společnost si povšimla, že trh proměňují umělá inteligence a služby na bázi předplatného – z kategorie „nice to have“ se přeměňují na zásadní hnací síly růstu a ziskovosti.

Například nositelné náramky jsou stále více optimalizovány pro nepřetržité monitorování zdraví, přičemž někteří výrobci experimentují s designy bez displeje nebo s omezeným displejem, aby zlepšili pohodlí a kontinuitu dat.

„Ziskový model nositelných zařízení prochází strukturální změnou,“ konstatuje výzkumný ředitel Omdie Jason Low. „Algoritmy a služby přinášejí zisk samy o sobě, zatímco pokročilé zdravotní analýzy, profesionální tréninkové plány a koučování založené na umělé inteligenci generují opakující se příjmy z předplatného.“

Pro výrobce s dražším portfoliem představují předplacené služby více než jen dodatečné příjmy, zdůrazňují analytici. Stávají se nezbytnými pro udržení ziskovosti, protože marže na hardwaru se snižují v důsledku rostoucích nákladů na komponenty.

Hodinky ve středu všeho

Omdia očekává, že globální trh s nositelnou elektronikou v letošním roce dosáhne mírného jednociferného růstu, což odráží nejen pokračující expanzi objemu dodávek, ale také postupný posun v dynamice hodnot v odvětví.

Růst budou stále více pohánět pokroky v oblasti AI v zařízeních a rostoucí poptávka po profesionálnějším monitorování kondice a zdraví. Významné cykly modernizace budou záviset na skutečných průlomech v podstatných schopnostech monitorování zdraví.

Pro přední prodejce chytrých hodinek, jako jsou Apple, Samsung a Huawei, bude primárním katalyzátorem obnoveného růstu především pokrok v klíčových fyziologických metrikách, zejména v monitorování hladiny glukózy v krvi a krevního tlaku.

Ze tří hlavních kategorií se nejrychlejší růst očekává u chytrých hodinek. Díky kombinaci pokročilých senzorů, analýzy pomocí umělé inteligence a hlubšího propojení v rámci celého ekosystému mají největší potenciál stát se univerzální platformou pro integraci AI agentů.

Zároveň se postupně zlepšuje monetizace předplatného a služeb, což posiluje ziskovost a umožňuje další investice do vývoje technologií i celého ekosystému. Do budoucna už nebude rozhodovat jen objem prodaných zařízení, ale hlavně úroveň schopností umělé inteligence a to, jak dobře budou jednotlivá zařízení propojená.

omdia nositelná elektronika 2025

Autor: Omdia

Zdroj: Omdia

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

