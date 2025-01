Red Hat: Co nás čeká v oblasti automatizace a využití AI?

Matt Roberts , vedoucí týmu automatizační platformy Ansible pro region EMEA ve společnosti Red Hat , se podělil o svůj pohled na hlavní trendy v oblasti automatizace IT. Není překvapením, že leitmotivem je maximalizace udržitelnosti a efektivity.

Je to skvělá příležitost, jak odstranit bariéry bránící spolupráci, aby lidé v různých týmech ve firmě mohli snadno pracovat s různými nástroji, dodavateli i cloudovými službami. Celopodniková strategie umožňuje organizaci sdílet osvědčené postupy a poznatky a standardizovat procesy, což pomáhá eliminovat duplicity.

Pro udržení náskoku před konkurencí musí společnosti rozvíjet svou infrastrukturu tak, aby obsahovala celopodnikový přístup k automatizaci. To znamená přejít od dílčích automatizačních projektů s různými nástroji k novému jednotnému přístupu, který využije předchozí investice, ale zároveň bude rychle reagovat na komplexní události a podporovat škálování.

V roce 2025 bude nabírat na obrátkách návrat operací do datových center, tzv. cloud exit. Společnosti, které neprovedly modernizaci pro cloud, budou rozčarovány z nedostatečných úspor a v současném geopolitickém klimatu budou muset také více předcházet rizikům. S využitím moderních přístupů a nástrojů i nejnovějších postupů automatizace mají při návratu do datového centra možnost vytvořit mnohem efektivnější, cloudu podobnou infrastrukturu.

Zákon o kybernetické odolnosti (CRA) uloží společnostem povinnost pochopit, jak mohou nadále udržovat bezpečnost všech technologií, které prodávají a nasazují. Zdůrazní se tím význam aktualizací softwaru všech zařízení, a to i v případě, že jsou na určitou dobu odpojena nebo nasazena daleko od datového centra. Taková zařízení na okraji sítě budou stále častěji využívat automatizované nasazení, aby splnila tyto nové požadavky a udržela stále více propojený svět v bezpečí.

Cílem regulace DORA je snížit systémová rizika v případech, kdy by se finanční instituce spoléhala pouze na jediného velkého poskytovatele cloudové infrastruktury. Společnosti budou spoléhat na větší automatizaci nasazení infrastruktury a aplikací, aby mohly rychle reagovat na změny, což povede k hybridním cloudovým architekturám. Také všechny technické týmy budou primárně myslet na automatizaci.

Automatizace řízená událostmi

Tlak na infrastrukturní týmy, aby rychleji reagovaly na incidenty nebo požadavky širší organizace, aniž by rostly náklady, povede mnohé z nich k rozšíření jejich automatizovaných reakcí. Propojení stávajících investic do automatizace s automatickou reakcí na servisní požadavky nebo události z monitoringu uvolňuje kapacity na lidskou reakci nebo umožňuje mít v některých případech plně automatizovanou, bezdotykovou reakci. To zkracuje čas potřebný k nápravě po incidentu a umožňuje mnohem důkladnější reakci na větší počet incidentů.