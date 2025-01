Zaostřeno na monitory: Odpovídá Jaroslav Král (Lenovo)

Zaostřeno Ptáme se odborníků z českého a slovenského trhu na trendy v oblasti nabídky, poptávky i příležitostí pro prodejní kanály, které rezonují v jejich produktovém segmentu.

Jak se dařilo monitorům v první polovině letošního roku ve srovnání s rokem 2023?





Obecně trh s monitory je meziročně plochý. Dochází jen k mírnému nárůstu na úrovni jednoho až dvou procentních bodů. Co se týče monitorů značky Lenovo, máme poměrně malý podíl na trhu, a díky tomu zaznamenáváme nárůst na úrovni šestnáctiprocentního meziročního růstu. Zkrátka prostor pro růst zde je.

Kdy se projeví obnovovací cyklus monitorů zakoupených v období pandemie?

Monitory mají poměrně dlouhý životní cyklus, takže i z meziročního vývoje je viditelné, že nedochází k obměně. Přitom se s novými modely neustále snižuje spotřeba monitorů. Nové technologie nejsou pro zákazníky v záplavě informací nosné téma.

Jaké jsou trendy z hlediska poptávky?

Nejdůležitějším parametrem pro zákazníka je stále cena a mnohdy i poměrně malý rozdíl rozhoduje o tom, zda jste jako výrobce úspěšný či nikoliv. Obecně platí trendy, kdy zákazníci sledují technologii displeje, obnovovací frekvenci a odezvu. Tyto zažité stereotypy se nemění.

Z našeho pohledu je ale důležité seznamovat zákazníky i s dalšími důležitými vlastnostmi monitorů. Jedním ze základních parametrů, podle kterého bychom si monitor měli vybírat, je produkce modrého světla, které je pro oči škodlivé.

Zavádění technologií pro redukci modrého světla začalo Lenovo intenzivně řešit v době pandemie, kdy se skokově zvýšil počet hodin, které lidé tráví před monitory. Díky tomu máme dnes veškerou paletu monitorů s technologií Eyesafe (neboli Low Blue Light) na hardwarové úrovni.

Zdá se vám, že dochází ke sbližování kancelářského a herního segmentu?

K průniku mezi kancelářským a herním segmentem jistě dochází, ale jen v některých ohledech. Herní kategorie se vyvinula od certifikovaných e-sportových displejů až po 100Hz základní displeje s 1ms odezvou, které jsou schopny taktéž plnit požadavky nenáročného zákazníka.

Kde se podle vás nacházejí příležitosti pro prodejce?

Perspektivní jsou jistě investice do zdraví a do technologií, které usnadňují práci s monitorem. Příležitost vnímám v rozvíjející se kategorii USB-C displejů s možností napájení, kdy monitor funguje jako USB-C hub a zároveň napájí připojené zařízení.

Navíc existují taková softwarová řešení monitorů, která přizpůsobují displej aktivitě. Přes den to pak může být kancelářský monitor, večer televize, v noci herní monitor. To je hybridní řešení dnešních displejů. Dále zaznamenáváme nárůst displejů uhlopříček 27"–34". Souvisí to i s rozvojem streamovacích služeb.

