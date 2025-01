Zaostřeno na monitory: Odpovídá Martin Hempl (MMD)

Zaostřeno Ptáme se odborníků z českého a slovenského trhu na trendy v oblasti nabídky, poptávky i příležitostí pro prodejní kanály, které rezonují v jejich produktovém segmentu.

Jak se dařilo monitorům v první polovině letošního roku ve srovnání s rokem 2023?





Za první pololetí letošního roku vidíme na českém a slovenském trhu meziročně nárůst přibližně o pět procent.

Martin Hempl sales key account manager CZ/SK, MMD

Kdy se projeví obnovovací cyklus monitorů zakoupených v období pandemie?

Existují tři hlavní pohledy. Prvním je životnost těchto monitorů. Zde bych s obnovovacím cyklem ještě počkal, protože životnost monitorů bývá určitě více než pět let, proto bych vyčkal ještě tak jeden až dva roky, než se efekt začne projevovat.

Tím druhým jsou technologie. Zde je situace opačná. V době covidu byly grafické karty nedostupné, což výrazně zvedalo jejich cenu. Dnes je možné grafické karty a monitory s výrazně lepší výbavou získat mnohem výhodněji. Podíváme-li se na OLED monitory, aktuálně prudce klesá cena, a tím logicky i jejich dostupnost pro širší skupinu zákazníků. Další velkou oblastí, která prudce roste, je QHD rozlišení, jež stejně jako OLED zlepšuje zážitek z hraní.

Posledním bodem je obnovovací frekvence monitorů. Během covidu byl standard gamingového monitoru 144 Hz u herních monitorů a 60/75 Hz u základních kancelářských monitorů. Dnes je trendem více než 180 Hz u gamingových monitorů na více než 100 Hz u office zařízení. V nejbližší době se tato frekvence zvedne na 120 Hz. Z běžného monitoru se stane zajímavý produkt pro hráče na XBOX a PS5, které tuto frekvenci používají.

A třetím pohledem je samozřejmě ekonomická situace v ČR, která celý trh zásadně ovlivňuje.

Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu ChannelWorld ze září 2024. Můžete si ho objednat i v elektronické podobě.

Jaké jsou trendy z hlediska poptávky?

Jak jsem již zmínil v předchozím bodu, hlavní motivací pro výměnu monitoru je (podle průzkumu trhu) v nějakých sedmdesáti procentech lepší zážitek z hraní díky lepším parametrům, jako jsou rozlišení, doba odezvy a rozhodně kvalita podání barev (OLED), a co se týká běžných monitorů, rozhodně konektivita, tzn. aktuálně USB-C, a dále pak u B2B např. Thunderbolt.

Zdá se vám, že dochází ke sbližování kancelářského a herního segmentu?

Rozhodně, ať už jde o frekvenci, design nebo konektivitu. V případě frekvence dojde už v příštím roce na 120Hz modely. Co se týká designu, herní produkty značky Philips už mají „negamingový vzhled“. To znamená neagresivní barevné provedení šasi, ale monitor je vybaven gamingovými parametry.

Naopak produkty AOC gaming ve vyšších kategoriích používají již standardně i USB-C, která nedávno byla součástí SMB a B2B produktů.

Kde se podle vás nacházejí příležitosti pro prodejce?

Z pohledu ekonomického pro prodejce to bude v gamingu střední segment gamingových monitorů a jejich hodnot pro zákazníka v podobě nejlepšího poměru cena vs. výkon. Z pohledu atraktivity nabízeného produktu to bude segment OLED. Ve srovnání produktů OLED versus LED monitor je opravdu citelný rozdíl ze zážitku. A rozhodně USB-C konektivita pro zákazníka, její jednoduchost a její výhody ve spojení s notebookem. Ve všech třech bodech vylepšení znamenají také vyšší zisk pro prodejce.

Zdroj: ChannelWorld