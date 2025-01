Zaostřeno na monitory: Odpovídá Radek Pospíšil (Sharp/NEC)

Zaostřeno Ptáme se odborníků z českého a slovenského trhu na trendy v oblasti nabídky, poptávky i příležitostí pro prodejní kanály, které rezonují v jejich produktovém segmentu.

Jak se dařilo monitorům v první polovině letošního roku ve srovnání s rokem 2023?





Podle našich dat jsou čísla Sharp/NEC v oblasti desktopových displejů v regionu CZ/SK stabilně vyrovnaná. Díky novinkám v závěru letošního roku ale očekáváme zvýšenou poptávku po naší řadě EA (Enterprise Advance), a to v úhlopříčce 27" a rozlišeních 4K a WQHD.

Radek Pospíšil sales & marketing director, Sharp NEC Display Solutions

Kdy se projeví obnovovací cyklus monitorů zakoupených v období pandemie?

Nejsem si tak úplně jistý, zda období pandemie je spjato se zvýšenou poptávkou po desktopových monitorech. Celosvětová data od agentury Omdia markantní rozdíl nevykazují. Domnívám se, že zvýšený zájem o nákup IT techniky v této době se týkal zejména notebooků.

Obecně se ale dá říci, že u renomovaných výrobců používajících japonské komponenty, zejména pak elektrolytické kondenzátory, bývá perioda obnovy kolem pěti až sedmi let. V praxi se vám s námi nestane, že by ihned po konci záruční lhůty výrobek přestal fungovat.

Jaké jsou trendy z hlediska poptávky?

Desktopové displeje značky Sharp/NEC nejsou typickým lowcost produktem. Z parametrů bych rád zmínil u nové řady EA272 kompletní konektivitu USB-C s power delivery 90W, LAN, DP, DP-OUT pro řetězení videosignálu, bez nutnosti potřeby více výstupů grafické karty atd. V rámci designu bude určovat trend minimalisticky úzký rámeček. Uživatelé notebooků již nepotřebují pro kompletní propojení s notebookem dokovací stanici. V našem pojetí se stává dokovací stanicí sám monitor.

Pomyslnou třešničkou na dortu pak jsou senzory reagující na okolní osvětlení, upravující ideální jas pro práci, nebo tzv. senzor uživatele, jenž dokáže šetřit elektrickou energii a monitor vypnout, když není v dosahu uživatel. Nabídka provedení v černé nebo bílé barvě je již samozřejmostí.

Zdá se vám, že dochází ke sbližování kancelářského a herního segmentu?

Naše společnost po průkopnickém modelu NEC 20WGX, který vlastně tuto kategorii herních monitorů vytvořil, se rozhodla dále v této oblasti nepůsobit. Dovolím si ale čerpat z mých technických znalostí konstatováním, že jediný produkt na vše, tedy i pomyslné sbližování herního segmentu s kancelářskými produkty ve smyslu kvalitativního srovnání bez kompromisů, v brzké době nepřijde.

Kvalitativní a technické požadavky jsou natolik odlišné, že vzájemné kompromisy by musely být natolik významné, že by je jednoduše zejména herní segment neakceptoval. Jsem si jistý, že výrobci nabízející takové univerzály budou tvrdit opak, nicméně to musejí posoudit sami zákazníci.

Kde se podle vás nacházejí příležitosti pro prodejce?

Prodejcům se v souvislosti s našimi novinkami nabízí skvělá příležitost, jak poskytnout nejen produkty s trendy vybavením (USB-C, LAN atd.) a vysokou spolehlivostí, ale především produkty, které významnou měrou ušetří provozní náklady díky nízké spotřebě elektrické energie. Spotřeba našich produktů patří k nejnižší v dané kategorii.

Například rozdíl v příkonu o hodnotě i několika wattů nevypadá nikterak dramaticky, pokud ovšem tato čísla vynásobíte provozními hodinami, počtem instalovaných kusů, zejména u zákazníků s instalovanou bází většího množství monitorů lze hovořit o významných úsporách, které mohou být reinvestovány například do inovací. Příležitost tedy obecně vidím v prodeji komplexně vybavených monitorů s nízkým příkonem.

